أمير توفيق: موسيماني مستمر مع الأهلي.. يستكمل عقده دون زيادة راتبه

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 19:06

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - أسوان - موسيماني

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي، عن استمرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع الفريق حتى نهاية تعاقده، حتى نهاية الموسم الذي يبدأ خلال أيام، بعد جلسة عقدها مع المدير الفني الجنوب إفريقي.

وقال توفيق للموقع الرسمي للأهلي: "تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن موسيماني لم يطلب أي زيادة على راتبه".

وشدد "الأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة".

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وأكمل توفيق "عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن".

وأضاف توفيق أن "الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارا إيجابيا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com بوجود خلاف في ملف تجديد تعاقد المدرب.

وكان FilGoal.com قد علم مطلع الشهر الجاري أن المفاوضات لتجديد عقد موسيماني مع الأهلي قد انطلقت، حيث ينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم الذي ينطلق خلال أيام.

وقضى موسيماني عاما مع الأهلي، حقق خلاله الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر والسوبر الإفريقي وحقق أيضا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

بيتسو موسيماني الأهلي أمير توفيق
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