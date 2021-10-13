كرة يد - وزارة الرياضة توافق على الصيغة الجديدة لتعاقد باروندو

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موافقة الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، على الصيغة الجديدة لتعاقد مدرب منتخب مصر، روبرتو جارسيا باروندو.

وقال أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد: "تلقينا موافقة وزارة الشباب والرياضة على ملحق التعاقد، حيث سيتولى باروندو تدريب المنتخب دون تفرغ".

وسيتواجد باروندو، بحسب صلاح، في مصر بين 1 و7 نوفمبر خلال الأسبوع الدولي، حيث يقود الفراعنة في معسكرهم الاستعدادي لبطولة أمم إفريقيا، والذي يواجه فيه منتخب مقدونيا وديا مرتين يومي 4 و6 نوفمبر.

🚨 الجهة الإدارية توافق على الصيغة الجديدة لتعاقد باروندو مع المنتخب الوطني ... 🇪🇬 #EHF pic.twitter.com/RXwPlOF1HY — EHF - الاتحاد المصري لكرة اليد (@ehfegypt) October 13, 2021

وأشار صلاح إلى أن مساعدا جديدا لباروندو، سيحضر للقاهرة، لقيادة تجمعات المنتخب الأسبوعية في الفترة الحالية.

وفي وقت سابق، أعلن نادي ميلسونجن الألماني تعاقده مع باروندو رسميا لقيادة الفريق.

ولا يزال باروندو مديرا فنيا للمنتخب المصري لرجال اليد في نفس التوقيت.