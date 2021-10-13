كرة يد - وزارة الرياضة توافق على الصيغة الجديدة لتعاقد باروندو

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 18:41

كتب : FilGoal

روبرتو جارسيا باروندو - مصر - طوكيو 2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موافقة الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، على الصيغة الجديدة لتعاقد مدرب منتخب مصر، روبرتو جارسيا باروندو.

وقال أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد: "تلقينا موافقة وزارة الشباب والرياضة على ملحق التعاقد، حيث سيتولى باروندو تدريب المنتخب دون تفرغ".

وسيتواجد باروندو، بحسب صلاح، في مصر بين 1 و7 نوفمبر خلال الأسبوع الدولي، حيث يقود الفراعنة في معسكرهم الاستعدادي لبطولة أمم إفريقيا، والذي يواجه فيه منتخب مقدونيا وديا مرتين يومي 4 و6 نوفمبر.

أخبار متعلقة
كرة يد - ميلسونجن يعلن التعاقد مع باروندو المدير الفني لمنتخب مصر يد - منتخب مصر لـ في الجول: وافقنا بشروط على تدريب باروندو لـ ميلسونجين الألماني يد - باروندو يكشف استعدادات مصر لبطولة إفريقيا

وأشار صلاح إلى أن مساعدا جديدا لباروندو، سيحضر للقاهرة، لقيادة تجمعات المنتخب الأسبوعية في الفترة الحالية.

وفي وقت سابق، أعلن نادي ميلسونجن الألماني تعاقده مع باروندو رسميا لقيادة الفريق.

ولا يزال باروندو مديرا فنيا للمنتخب المصري لرجال اليد في نفس التوقيت.

كرة يد باروندو منتخب اليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة وميلان يتنافسان على ضم لينجارد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - سلبية بعثة يبراميدز قبل مواجهة عزام 43 دقيقة | الكونفدرالية
ثنائي مغربي في الدرجة الثانية ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - ظهير الأهلي السابق يتولى تدريب كيما أسوان ساعة | الدرجة الثانية
رغم حل أزمة قيود كورونا.. مشكلة جديدة تواجه أندية الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعبو الزمالك الدوليون يصلون مطار القاهرة للسفر إلى كينيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تصفيات المونديال – الملحق قد يصيب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ساعة | أوروبا
بروكس يعلن إصابته بالسرطان 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري