تصفيات المونديال – قطار سعودي.. مفاجأة لبنانية ومنافسة شرسة من عمان

انتهت أربع جولات من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وسط منافسة شرسة من المنتخبات العربية وقطار سعودي لا يعرف التوقف.

وقبل استعراض ما حدث لنتعرف أولا على طريقة التأهل للمونديال من التصفيات الآسيوية.

تقام التصفيات عن طريق تواجد مجموعتين تضم كل منهما ست منتخبات، يتأهل أول مركزين في كل منهما إلى كأس العالم مباشرة.

أما أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة فيخوضان مباراتين بينهما ذهاب وإياب في الملحق لتحديد المنتخب الآسيوي الخامس المتأهل للمونديال.

فماذا حدث بعد نهاية أربع جولات من أصل 10 سوف تقام؟

المجموعة الأولى

تضم المجموعة الأولى كل من إيران وكوريا الجنوبية ولبنان والإمارات والعراق وسوريا.

يتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى بـ10 نقاط يليه كوريا الجنوبية بثماني نقاط.

ويأتي منتخب لبنان في المركز الثالث في مفاجأة كبيرة بعدما حصد خمس نقاط يليه الإمارات رابعا بثلاث نقاط بالتساوي مع العراق.

أما منتخب سوريا الذي وصل لملحق تصفيات المونديال الأخير فلا يمر بأفضل أيامه ويحتل المركز السادس والأخير بنقطة واحدة فقط.

منتخب لبنان في التوقف الدولي المقبل سيواجه إيران ثم الإمارات في مواجهتين غاية في الصعوبة.

أما الإمارات فسوف يواجه منتخبها كوريا الجنوبية قبل ملاقاة لبنان.

وسيواجه منتخب العراق كل من سوريا وكوريا الجنوبية.

فيما يواجه المنتخب السوري العراق ثم إيران.

صراع عربي كبير ستشهده تلك المجموعة على إحدى بطاقات الملحق أو ربما المركز الثاني حال سقوط كوريا الجنوبية والتغلب عليها.

المجموعة الثانية

تضم تلك المجموعة كل من السعودية وأستراليا وعمان واليابان والصين وفيتنام.

يسير المنتخب السعودي بقوة نحو قطع تذكرة المونديال القطري تحت إمرة مدربه إيرفي رينار.

الأخضر السعودي يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة يليه أستراليا بتسع نقاط.

فيما يحتل منتخب سلطنة عمان المركز الثالث بست نقاط بالتساوي مع اليابان.

ويأتي منتخب الصين في المركز الخامس بثلاث نقاط وأخيرا فيتنام سادسا بدون أي نقطة.

حجر الزاوية للمنتخب العماني لإكمال مسيرته الجيدة في التصفيات حتى الآن سيكون خلال مواجهتي الصين ثم اليابان.

منتخب عمان فاز خارج أرضه على اليابان في وقت سابق وفي المباراة المقبلة سوف يستضيفه.

الانتصار سيجعل الفريق العماني يقترب أكثر فأكثر من الملحق أو من يدري ربما يسقط منتخب أستراليا ويخطفه منه المركز الثاني وبطاقة التأهل المباشر للمونديال.

فيما يبدو أن المنتخب السعودي اقترب كثيرا من خطف بطاقة التأهل عن طريق تصدر المجموعة في ظل انتصاره في كل مبارياته الأربعة حتى الآن.