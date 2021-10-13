خطوة جديدة نحو مشاركة فريق بادل مصري في بطولة العالم

عقد اتحاد البادل المصري، تصفيات لاختيار الفريق المصري المشارك في تصفيات بطولة العالم للعبة، المقررة في قطر الشهر المقبل.

وقال أحمد غتوري رئيس الاتحاد (تحت التأسيس) لـ FilGoal.com: "التصفيات أقيمت في أيام 7 و8 و9 أكتوبر في ملعب مون فالي. أشكر القائمين على الرياضة في مصر وعلى رأسهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وكشف غتوري: "وصلت لنا دعوة من الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة، لولا مجهودات القائمين على الرياضة في مصر لما وصلنا لأن تكون مصر وجهة دائمة للرياضة لنشرها عالميا، وأن تصبح بوابة إفريقيا والوطن العربي للرياضة".

وأوضح "هذا حدث تاريخي، لكي يصبح لدينا منتخبا يمثل الرجال ومنتخبا يمثل السيدات، كأول فريق يمثل بلد عربي أو إفريقي، كحدث تاريخي آخر".

وشدد "هذه خطوات جديدة، والتطور مقبل في اللعبة لأن معنا دعم قوي من الاتحاد الدولي لأنه يرى مصر كمركز لإفريقيا والوطن العربي".

وكشف غتوري عن الاستعانة بالمدرب الإسباني خوسيه كارلوس جاسبار، الذي كان قد وصل للمركز الـ 70 على مستوى العالم كلاعب، لمساعدة اللاعبين تقنيا.

وقال جاسبار لـ FilGoal.com: "ما رأيته كان أمرا جيدا. نرى أن هناك تطور للعبة في مصر، وأظهر اللاعبون مستوى جيدا ويمكن تشكيل فريق جيد لكأس العالم".

أما سيف أبو سنة مدرب الفريق فوجه الشكر للاتحاد ورئيسه غتوري.

وكشف أبو سنة: "لعبنا منذ 3 أسابيع كأس العالم للناشئين في خطوة إيجابية وتاريخية. اللجنة الأولمبية الدولية احتفت بمشاركتنا كثيرا".

وأكمل "للتأهل إلى كأس العالم، سنخوض تصفيات مع قطر والإمارات وإيران وأستراليا واليابان".

وأتم "أقمنا بطولة ضمت 18 لاعبا و12 لاعبة لتكوين 4 فرق، أي 8 لاعبين، لاختيار المشاركين بإسم مصر في التصفيات".