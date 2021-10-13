الجزيري والمثلوثي يصلان القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الزمالك والإنتاج الحربي

وصل التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة بعد مشاركتهما مع منتخب بلادهما في مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

ووصل التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز برفقة الثنائى سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وسيتوجه لاعبو الزمالك الدوليون إلى كينيا في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء وذلك للانضمام لبعثة الفريق المتواجدة بالعاصمة الكينية نيروبي استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وسيسافر اللاعبون برفقة حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

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