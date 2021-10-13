رابطة الدوري الفرنسي ترفض المونديال كل عامين.. وتقلص عدد الفرق

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

شعار الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي رفضها لإقامة كأس العالم كل عامين، كما قررت تقليص عدد الفرق في موسم 2023-2024.

وفقا لرابطة الدوري الفرنسي فأن موسم 2023-2024 سيتكون من 18 فريقا بدلا من 20.

ستهبط 4 فرق من دوري الموسم المقبل، على أن يصعد 2 فقط من دوري الدرجة الثانية.

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وأوضح تقرير راديو مونت كارلو أن الأندية صوتت بالاجماع على القرار، باستثناء نادي ميتز.

في سياق آخر، رفضت رابطة الدوري الفرنسي فكرة إقامة كأس العالم كل عامين.

وذكرت في بيان "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يريد اتخاذ قرار يخدم مصالحه فقط، لكن سيكون تأثيره سلبيا بشكل كبير على البطولات المحلية والأندية".

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقويم الدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وفقا للاتحاد الفرنسي فأن الجولة الأولى من النسخة المقبلة من الدوري الفرنسي ستقام في يومي 6 و7 أغسطس 2022.

وستقام الجولة الـ 15 في يومي 12 و13 نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم 2022، فيما يتم استئناف الدوري بعد انتهاء كأس العالم من الجولة الـ 16 يوم 28 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة من الدوري يوم 4 يونيو 2023.

وستكون النسخة المقبلة استثنائية في جميع دوريات العالم بسبب إقامة كأس العالم في شهر نوفمبر لأول مرة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي حاليا برصيد نقطة بعد نهايو الجولة التاسعة وبفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

الدوري الفرنسي كأس العالم
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