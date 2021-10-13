سيميوني: أذهب للسينما وأفكر هل سيلعب كوريا أم فيليكس

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 16:36

كتب : عبد الرحمن فوزي

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على أن كرة القدم تأخذ كل تفكيره طوال فترات اليوم.

وقال سيميوني في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "كرة القدم 24 ساعة في اليوم، ولكن من الصعب الهروب بالإلهاءات".

واستمر "إذا ذهبت للسينما يستمر الفيلم لمدة ساعة ونصف ويمكن أن يكون جيدا للغاية، ولكن عندما يكون أكثر هدوءا أبدأ في التساؤل عما إذا كنت سالعب بجواو فيليكس أو أنخيل كوريا، طريقتي في الاسترخاء هي تخيل كيف يمكنني تجميع الفريق".

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وأضاف "النادي نمى بطريقة هائلة ومازلنا نبحث عن المزيد في مشروعنا، لدينا ملعب رائع لكننا الآن بحاجة إلى مركز تدريب خاص بنا، لدينا الآن ظروف لم تكن لدينا من قبل".

ويتولى سيميوني مسؤولية تدريب أتليتكو مدريد منذ 11 عاما، وتمكن خلالهم من التتويج بالدوري في مناسبتين، الدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس ملك إسباينا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

ويحتل أتليتكو مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر ريال مدريد.

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