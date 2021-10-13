تعرف أكثر على خماسي شباب الزمالك المنضم للقائمة لمواجهة توسكر الكيني

من بين 25 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا تواجد 5 لاعبين من فريق الشباب.

خماسي شباب الزمالك هم: أحمد زكي الظهير الأيسر وحسام عبد المجيد قلب الدفاع وحمدي علاء لاعب خط الوسط والسيد عبد الله "نيمار" الجناح وسيف جعفر.

ويسلط FilGoal.com الضوء على لاعبي الزمالك الشباب المنضمين لقائمة الفريق لمواجهة توسكر الكيني في افتتاح مشوار دوري أبطال إفريقيا.

حمدي علاء - لاعب وسط – مواليد 2000

كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك قادما من المصرية للاتصالات موسم 2015-2016، لكن الصفقة توقفت بسبب طلب المصرية للاتصالات مليون جنيه للاستغناء عنه.

سافر حمدي إلى تركيا لتغيير الصفة من لاعب هاوي إلى محترف، واخُتبر في جالاتاسراي وانضم للفريق الرديف لمدة موسمين وحصل معهم على لقبي دوري وكأس، ثم انتقل لمدة 6 أشهر لصفوف أسطنبول سبورت.

عاد إلى الزمالك في موسم 2018-19 وحصد لقب دوري 99 الموسم الماضي.

صُعد مباراة عقب مباراة الإسماعيلي في دوري 99 الموسم الماضي ومن يومها حتى الآن متواجد مع الفريق الأول، تواجد في قائمة مباريات الزمالك بكأس مصر وحصد لقب الدوري، وجدد الموسم الماضي تعاقده مع النادي لمدة 4 مواسم.

أحمد زكي - ظهير أيسر - مواليد 1999

بدأ في أكاديمية في الزقازيق تحت قيادة المدرب خالد حامد، وبعدها انتقل للاتصالات بعمر 9 سنوات واستمر لمدة 8 سنوات مع الفريق وتدرب تحت قيادة فؤاد وجمال مرسي.

في 2017 خاض لقاءا وديا مع المصرية للاتصالات للزمالك، وأعجب كل من محمد مصطفي "ممس" ومحمود محمود "رامبو" ثم انضم للزمالك في نفس العام وحصد وصافة الدوري.

في الموسم الثاني تدرب تحت قيادة سامح إسماعيل تم تصعيده للفريق الأول وقت تولي ميتشو قيادة الفريق وخاض أكثر من مباراة ودية.

كذلك لعب تحت قيادة وليد عبد اللطيف، الموسم الماضي حصد أول بطولة مع فريق 99 وهي بطولة الجمهورية تحت قيادة محمد مصطفي "ممس"، وشارك في جميع اللقاءات.

وفي نهاية الموسم المنقضي كان هناك لقاء ودي بين فريق 99 والفريق الأول ومن بعدها تم تصعيده إلى الآن، وجدد 4 مواسم خلال الأيام الماضية

تواجد في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري في قائمة العشرين وخرج من القائمة النهائية، لتصبح مباراة توسكر أول مباراة رسمية له مع الفريق في إفريقيا.

السيد عبد الله "نيمار" - جناح - مواليد 1999

بدأ مع الزمالك منذ 2009 وحصد بطولة البراعم في 2010 تحت قيادة محمود ياسين وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

حصد بطولات الجيزة مع الزمالك، تحت قيادة: محمود ياسين - علاء عبد الظاهر - وليد ماهر - أحمد معاذ - رفاعي محمد - محمد حسن.

انضم لمنتخب الناشئين في موسم 2016-17، وشارك في عدة مباريات ودية معهم وأحرز أهدافا في الجابون وليبيا وتونس، وتدرب تحت قيادة أمير عبد العزيز وطارق السيد ورفاعي محمد ومحمد مصطفي ممس في قطاع الناشئين.

تم تصعيده للفريق الأول في فترة تولي ميتشو قيادة الفريق، وحصد مع الزمالك بطولة الجمهورية الموسم السابق، وكان هداف البطولة، وانضم بعدها للفريق الأول تحت قيادة كارتيرون إلى الآن.

قام بتوقيع عقود لمدة 4 مواسم مع الفريق خلال الوقت السابق

حسام عبد المجيد - مدافع - مواليد 2001

بدأ كرة القدم من مركز شباب القلعة بين 2005 و2008، تابعه رفاعي محمد لاعب الزمالك السابق واختبره حمادة رأفت واختاره للانضمام في الفريق منذ 2009.

تم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى مع إيهاب جلال، وكان أحمد صالح هو من رشحه للمدير الفني الذي قام برؤيته وتم تصعيده مع الفريق لفترة بعدها مع ميتشو.

كان مع الفريق الأول في الولاية الأولي للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وتدرب معه لفترة ودخل قائمة مباراة طنطا بالدوري وانتظم في تدريبات الفريق حتى قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

حصد بطولة 99 الموسم الماضي، كذلك حصد مع فريق 2001 بطولة جمهورية.

مثله الأعلى محليا محمود الونش وعالميا سيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك، ويحلم بالاحتراف في أوروبا.

تواجد مع المنتخب بشكل أساسي في فترة ربيع ياسين المدير الفني، حيث تواجد باللقاءات الودية والرسمية والبطولات التي يشارك فيها منتخب الشباب، وشارك في بطولة شمال إفريقيا في تونس في كل اللقاءات بشكل أساسي، وفي بطولة كأس العرب.

وسبق له أن تدرب تحت قيادة: حمادة رأفت - سامي الشيشيني - أمير عبد العزيز - أحمد عبد المقصود - أحمد عبد الرؤوف - محمد فوزي - أحمد معاذ.

سيف فاروق جعفر - صانع ألعاب وجناح هجومي – مواليد 1999

انضم لبراعم الزمالك وهو في سن 7 سنوات تحت قيادة مدرب قطاع الناشئين محمد حسن، أول دخول المنتخب مع الناشئين مع المدير الفنى دكتور جمال محمد علي، كذلك تواجد بشكل مستمر في منتخبات مصر في مختلف الأعمار السنية، وحصد بطولات براعم وناشئين مع الزمالك وآخرها بطولة 99 الموسم الماضي.

حصد في أكثر من موسم لقب هداف فريقه، تم تصعيده منذ سنوات للفريق الأول، وبالتحديد تحت قيادة طارق يحيي في 2017 عندما كان مديرا فنيا في ذلك الوقت للفريق الأول.

شارك الموسم الماضي أمام الجونة وطلائع الجيش، كما سبق له أن خرج معارا لمدة 6 أشهر لسموحة في 2019.