سلة - إصابة ثريا محمد بـ قطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 15:56

كتب : محمد سمير

ثريا محمد - سيدات الأهلي كرة سلة

أصيبت ثريا محمد لاعبة سلة سيدات الأهلي ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرضت ثريا للإصابة القوية في نهائي بطولة منطقة القاهرة أمام الجزيرة الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 77-71 وتتويجه باللقب، وتم نقل اللاعبة بعد المباراة مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتواصل FilGoal.com مع لاعبة الأهلي والتي كشفت عن خضوعها لفحوصات طبية عقب اللقاء مباشرة.

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وأشارت الفحوصات الطبية الأولية إلى إصابة ثريا محمد بجزع في الرباط الصليبي بالإضافة إلى كدمة في غضروف الركبة مع إجراء آشعة رنين جديدة يوم الأربعاء للتأكد من الإصابة.

وأكد الكشف بآشعة الرنين المغناطيسي إصابة ثريا بقطع كامل في الرباط الصليبي بعد اختفاء التورم.

ومن المقرر أن تغيب ثريا محمد عن المباريات لفترة من 6 إلى 9 أشهر بشكل مبدئي وفقا لاستجابة إصابتها للعلاج.

وكانت ثريا قد تعرضت لإصابة قوية خلال اللقاء بعد التحام قوي بين اللاعبات في كرة مشتركة لتخرج من الملعب بسبب الألم.

وتبدأ ثريا محمد البرنامج العلاجي والتأهيلي لكن بعد الخضوع لمزيد من الفحوصات للاطمئنان على حجم الإصابة.

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