جواو فيليكس: سأصل لمستوى هالاند ومبابي.. وسأحب أن ألعب مع نيمار

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 15:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

يرى جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد بأنه سيصل لمستوى إرلينج هالاند وكيليان مبابي وأنه لم يقدم أفضل ما لديه حتى الآن.

وقال فيليكس في حوار مع شبكة تي إن تي: "استطيع أنا وأنطوان جريزمان أن نلعب سويا، من السهل اللعب مع اللاعبين الجيدين، والمدرب أيضا قال إننا يمكن أن نلعب سويا اعتمادا على وضعية المباراة".

وتابع "بدون شك أريد أن ألعب مع نيمار في يوم من الأيام، لا نعرف ما سيحدث".

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وعند سؤاله إذا كان بإمكانه الوصول لمستوى هالاند ومبابي أجاب: "نعم يمكنني، أنا لم أصل لأفضل مستوى لي بعد".

وأضاف "في السنوات الماضية تعرضت للعديد من الإصابات، ولم أكمل موسم كامل بدون إصابة، ولكن حينما يحدث ذلك أعتقد أنني سأحارب من أجل تلك المكانة".

وشارك فيليكس في خمس مباريات في الموسم الحالي حتى الآن مع أتليتكو مدريد، ولم يتمكن خلالهم من صنع أو تسجيل أي هدف.

جواو فيليكس أتليتكو مدريد هالاند مبابي
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