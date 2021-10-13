وكيل بيرلو يتحدث عن شائعات تدريب برشلونة

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

تحدث تينتي وكيل أعمال المدرب الإيطالي أندريا بيرلو عن ربط اسم مدرب يوفنتوس السابق بتدريب برشلونة خلفا لرونالد كومان.

اسم أندريا بيرلو ظهر ضمن الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة وخلافة كومان الذي يواجه خطر الإقالة في ظل تراجع نتائج فريقه.

وقال تينتي حول شائعات تدريب موكله لبرشلونة: "لسنا في محادثات مع أي ناد في الوقت الحالي".

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وأضاف وكيل بيرلو "لكن من يدري ما الذي سيحدث في المستقبل".

بيرلو في موسم واحد مع يوفنتوس توج بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر المحلي.

ويمتد عقد كومان (58 عاما) مع برشلونة إلى يونيو المقبل.

رصيد برشلونة في الدوري الإسباني تجمّد عند 12 نقطة في المركز التاسع بعد الخسارة من أتليتكو مدريد قبل فترة التوقف الدولي.

وتلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم بالدوري الإسباني، بعد أن حقق 3 انتصارات و3 تعادلات في الجولات السابقة.

كما تواصلت نتائج برشلونة السيئة، إذ خسر قبلها بأيام أمام مضيفه بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

ولم يفز برشلونة إلا مرة وحيدة في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.

وقاد كومان، مدافع برشلونة السابق، الفريق في 63 مباراة فاز في 38 منها وخسر 14.

وتوج كومان مع برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

وتوج كومان مع برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

برشلونة أندريا بيرلو
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