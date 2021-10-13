أجويرو يسجل في ظهوره الأول مع برشلونة وديا.. واستمرار غياب ديمبيلي

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 14:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

كون أجويرو - برشلونة

تعادل برشلونة مع كورنيا بهدفين لكل فريق في مباراة ودية أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب خوان جامبر المخصص للتدريبات.

وشهدت المباراة الظهور الأول لكون أجويرو لاعب برشلونة الجديد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أثناء فترة الاعداد.

وانضم أجويرو لبرشلونة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي.

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وبدأ أجويرو برفقة أنسو فاتي في خط الهجوم من بداية المباراة لأول مرة خلال الموسم الحالي لكل منهم خلال خطة 3-5-2 التي اعتمد عليها رونالد كومان مدرب برشلونة خلال المباراة.

وشارك أجويرو في 30 دقيقة فقط من المباراة كانت كافية لتسجيله للهدف الأول في ظهوره الأول، قبل أن يضيف فيليب كوتينيو الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني تمكن كورنيا من إدراك هدفي التعادل عن طريق كل من أليكس بلا وإلوي جيلا.

ولم يشارك عثمان ديمبيلي في المباراة على الرغم من عودته للتدريبات الجماعية، ولكن كومان فضل عدم المخاطرة بإشراكه قبل الجاهزية 100%.

وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فرنسا في يورو 2020 والتي استدعت إجرائه لعملية جراحية.

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في جدور ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إشبيلية.

برشلونة كورنيا كون أجويرو
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