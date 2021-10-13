دياب يكشف موعد الإعلان عن آلية دخول الجماهير لمباريات الدوري المصري

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 14:22

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد دياب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد الإعلان عن آلية دخول الجماهير للدوري المصري بدءا من الموسم المقبل.

وأجريت أمس الثلاثاء قرعة الدوري المصري موسم 2021-2022، وأعلن دياب خلالها عودة الجماهير.

وقال دياب عبر إذاعة أون سبورت: "الإعلان خلال يومين من خلال شركة تذكرتي على آلية دخول الجماهير وفقا للإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا".

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وأضاف "نقل جميع مباريات الدوري بكاميرات عالية الجودة HD ستكون نقلة كبيرة لبطولة الدوري".

وأتم "القرعة غير الموجهة أسفرت عن مواجهات قوية للغاية منذ الجولات الأولى مع عودة الجماهير، كلها أمور ستزيد من القيمة التسويقية لبطولة الدوري".

وكان دياب قد صرّح أمس أثناء فعاليات قرعة الدوري: "لأول مرة سنذيع مباريات الدوري المصري كاملا بتقنية الـ HD وستتواجد 10 كاميرات بحد أدنى في كل مباراة".

وتابع "لا توجد كرة قدم بدون جمهور وكلنا نلحم بعودة الجماهير للمدرجات، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات سنختبر عودة الجماهير بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق".

ومن المقرر أن يبدأ الدوري المصري في يوم 25 أكتوبر المقبل كما أعلن اتحاد الكرة المصري.

ويعد الزمالك هو حامل اللقب بعد التتويج بالدوري الموسم الماضي للمرة الـ 13 في تاريخه.

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