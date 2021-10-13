مدرب الإسماعيلي: عودة الجماهير مهمة.. ونتمنى مواجهة الأهلي على ملعبنا والإياب في القاهرة

يرى محمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي أن قرار عودة الجماهير مهم للغاية وتمنى مواجهة الأهلي بشكل طبيعي في الإسماعيلية والقاهرة.

ويفتتح الإسماعيلي مبارياته في مسابقة الدوري للموسم الجديد أمام الأهلي، ومن المقرر أن ينطلق الدوري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال محمد إبراهيم عبر إذاعة أون سبورت: "كل المباريات قوية وكل الفرق دعمت نفسها بأرقام عالية جدا".

وتابع "القرعة طبيعية، في الجولات الأولى لا تتضح معالم قوة الفرق فالكل يلعب حسب طريقته وأسلوبه وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات الأولى".

وأضاف إبراهيم "قرار عودة الجماهير مهم للغاية، وأتمنى أن نواجه الأهلي في ملعبنا ونلعب ضده في القاهرة".

وشدد "هذا هو الطبيعي في العالم ومن غير المقبول أن نلعب في ملاعب لا يذهب إليها الأهلي والزمالك".

وواصل مدرب الإسماعيلي "الأمور المادية صعبة في الإسماعيلي لعدم تواجد مجلس إدارة ومع ذلك تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين".

واختتم إبراهيم تصريحاته "حصلنا على أحمد عيد إعارة من الزمالك، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان "إعارة"، والترهوني، ومحمد الدسوقي ظهي أيسر المقاصة، وجوستن تشونجا مهاجم إفريقي فهو لاعب مبشر، لعب ودية سموحة وسجل هدفا وقدم أداء جيدا، كذلك انضم عصام صبحي، وأحمد عادل عبد المنعم 3 سنوات"