رومانو: برشلونة سيجدد لـ بيدري حتى 2026 بشرط جزائي خرافي

توصل برشلونة لاتفاق لتجديد تعاقد بيدري حتى صيف 2026.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

ووفقا لـ فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فأن اللاعب سيوقع على العقود الجديدة في الساعات-الأيام المقبلة.

كما كشف أن النادي الكتالوني سيضع شرطا جزائيا في عقد لاعب الوسط مقابل مليار يورو.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. ⭐️🇪🇸 #FCB EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). 🤝 #Pedri pic.twitter.com/L3EECyDQNg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021

بيدري (18 عاما) انضم من لاس بالماس إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وشارك بيدري الموسم الماضي مع برشلونة في 52 مباراة سجل خلالها 4 وصنع 6.

وارتدى بيدري قميص منتخب إسبانيا لأول مرة في مارس 2021 ومنذ ذلك الحين تحت قيادة لويس إنريكي شارك في 10 مباريات دولية منها 6 في يورو 2020.

وتواجد مع منتخب إسبانيا الأولمبي الذي حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيف الماضي.

الموسم الجاري خاض بيدري 4 مباريات بقميص برشلونة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.