رومانو: برشلونة سيجدد لـ بيدري حتى 2026 بشرط جزائي خرافي

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

توصل برشلونة لاتفاق لتجديد تعاقد بيدري حتى صيف 2026.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

ووفقا لـ فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فأن اللاعب سيوقع على العقود الجديدة في الساعات-الأيام المقبلة.

كما كشف أن النادي الكتالوني سيضع شرطا جزائيا في عقد لاعب الوسط مقابل مليار يورو.

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بيدري (18 عاما) انضم من لاس بالماس إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وشارك بيدري الموسم الماضي مع برشلونة في 52 مباراة سجل خلالها 4 وصنع 6.

وارتدى بيدري قميص منتخب إسبانيا لأول مرة في مارس 2021 ومنذ ذلك الحين تحت قيادة لويس إنريكي شارك في 10 مباريات دولية منها 6 في يورو 2020.

وتواجد مع منتخب إسبانيا الأولمبي الذي حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيف الماضي.

الموسم الجاري خاض بيدري 4 مباريات بقميص برشلونة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

بيدري برشلونة الدوري الإسباني
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