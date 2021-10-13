خالد جلال: البنك الأهلي في أشد الاحتياج لصفقتين في يناير المقبل

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 13:47

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - خالد جلال

كشف خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي احتياج فريقه لصفقات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال خالد جلال عبر قناة صدى البلد: "نحن في أشد الاحتياج لصفقات أخرى في سوق الانتقالات الشتوية بعد تدعيمات المنافسين، نريد ضم رأس حربة لمجاور حسام أشرف وفادي فريد وجناح".

وأضاف "بعد حسم البقاء في الدوري، عرضت على أشرف نصار رئيس النادي ضم 3-4 لاعبين من وادي دجلة واخترت 3 لاعبين وهم أحمد سعيد وإسحاقو يعقوبو ومحمد هلال".

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وتابع "حاولت ضم محمود مرعي ومحمود عبد العاطي من دجلة للبنك الأهلي".

وأردف "تأخرنا في حسم الصفقات الجديدة بسبب حسم ملف المُعارين أولا وهم أحمد ياسين وكريم بامبو ومحمد فتحي وجددنا إعارة شادي رضوان".

وأتم "تعاقدنا مع أحمد العش لاعب الأهلي السابق وأعدنا طارق مصيلحي وهو لاعب صعد مع الفريق من قبل من الدرجة الثانية".

ويستهل البنك الأهلي مشواره في الدوري الموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش.

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