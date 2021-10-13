كارتيرون: نستعد بجدية للحفاظ على لقب الدوري

أوضح باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك أن المنافسة في الدوري المصري الموسم المقبل ستكون قوية، وسيعمل على الدفاع عن لقبه.

وقال كارتيرون عبر موقع النادي الرسمي: "مواعيد مباريات الدوري لم تُعلن حتى الآن، والمنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد".

وشدد "الزمالك هو بطل الدوري وسيعمل على الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، الفريق سيستعد بجدية وتركيز للمسابقة المحلية من أجل الحفاظ على لقب الدوري".

وحصد الزمالك الموسم الماضي لقب الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ويستهل الزمالك مشواره في الدوري الموسم الجديد بمواجهة إنبي.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دورالـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد نيايو الوطني بكينيا.