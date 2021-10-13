الكرتي: ذاهبون إلى قطر للعودة بكأس العرب

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز

يستهدف وليد الكرتي لاعب المنتخب المغربي الرديف التتويج ببطولة كأس العرب التي تنطلق في ديسمبر المقبل بقطر.

وقال اللاعب المنتقل حديثا إلى بيراميدز: "مواجهة سيراليون كانت صعبة بعد خوضنا لمباراتين سابقتين، عانينا من الاجهاد، لكننا نجحنا في تحقيق انتصارنا الثالث على التوالي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع البطولة المغربي "المباراة تبقى تجريبية استعدادا لبطولة كأس العرب، الإيقاع في الملاعب الإفريقية يختلف عن نظيرتها العربية".

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وأتم "المدرب أخبرنا أننا بصدد مواجهة منتخبات عربية في المعسكر القادم، وسنذهب لقطر للعودة باللقب وإسعاد الشعب المغربي".

معسكر جديد في نوفمبر المقبل للمنتخب المغربي سيكون الأخير قبل تحديد ملامح القائمة النهائية التي ستمثل أسود الأطلس في كأس العرب التي تحتضنها قطر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتقع المغرب في كأس العرب بالمجموعة الثالثة والتي تضم السعودية وفلسطين والأردن.

وكان منتخب المغرب قد خاض 3 مباريات ودية في التوقف الدولي بشهر أكتوبر تحت قيادة الحسين عموتة.

فاز أسود الأطلس بنتيجة 7-2 على جامبيا، إذ سجل وليد الكرتي هاتريك بينما سجل بدر بانون مدافع الأهلي هدفا، ووليد أزارو مهاجم الأهلي السابق ثنائية، واختتم حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق السباعية.

وفي الودية الثانية انتصر منتخب المغرب على نظيره السوداني بنتيجة 2-0 سجل سفيان بوفتني ووليد الكرتي هدفا أسود أطلس.

وشهدت المباراة الثالثة فوزا قائلا لمنتخب المغرب الذي تقدم في الشوط الأول بهدف مروان سعدان في الدقيقة 21، لكن كويكو مي أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 69، ثم سجل يحيى جبران هدف الفوز القاتل من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

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