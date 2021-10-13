كرة طائرة - الأهلي يكرم فريق الرجال لتحقيق الإنجازات ودخول موسوعة جينيس

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 13:02

كتب : حسام نور الدين

فريق الأهلي للكرة الطائرة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكريم فريق رجال الكرة الطائرة بعد تحقيق العديد من الإنجازات.

وأشاد الأهلي بإنجازات فريق الطائرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشار الأهلي إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم مجلس الإدارة للفرق الرياضية بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقة الموسم الجديد.

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وكان مجلس إدارة الأهلي قد سبق له تكريم فريق رجال اليد بعد الفوز ببطولة كأس مصر والبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس.

وكرّم مجلس الإدارة مساء أمس الثلاثاء فريق رجال السلة بعد تحقيق لقب البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ونجحت سلة الأهلي في تحقيق لقب البطولة العربية بعد الفوز على الكويت الكويتي في المباراة النهائية.

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