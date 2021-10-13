عامر حسين يكشف الموعد المبدئي لقمة الأهلي والزمالك.. ويحدد ملعبيهما في الدوري

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية موعد القمة المبدئي بين الأهلي والزمالك المحتمل في الدوري المصري لموسم 2021-2022.

ومن المنتظر أن تُقام القمة في الجولة الثالثة من الدوري المصري ولم يتحدد موعدها بعد.

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا مجال لتأجيل القمة، لأنه ليس لدينا رفاهية الوقت، ومباراة القمة ستكون 4 أو 5 نوفمبر، ونتمنى ألا يتكرر ما حدث في الموسمين الماضيين بتأجيل أحد المباراتين ثم خوضهما خلال 20 يوما".

وأضاف "الزمالك اختار ملعبي استاد القاهرة والدفاع الجوي للموسم الجديد، والأهلي اختار ملعب الأهلي we السلام واستاد القاهرة بديلا له".

وواصل "كل الأندية حددت ملاعبها ما عدا مصر للمقاصة، حدد ملعبي الفيوم وبني سويف، ولكنهما غير مؤهلين لتطبيق تقنية الفيديو، ونسعى لإيجاد بديل في ظل معاناة النادي من أزمة مالية لعدم وجود راعي".

وتابع "نتحمل مسؤولية 18 ناديا والتزاماتها من بث فضائي وعقود رعاية وغيرها، في ظل الارتباطات العديدة في الموسم الجديد، عرضنا تصورا جديدا للأندية في الدوري المكسيكي والأرجنتيني، لإراحة الأندية بين الموسمين، ولكن 16 ناديا رفضوا".

وأوضح "هذا الاقتراح كان سيوفر لنا 10 جولات، أغلب الأندية رفضت لأسباب فنية وتسويقية ومالية، من وافق فقط المقاولون العرب والبنك الأهلي".

وأتم "الأفضل الإعلان عن الجدول كاملا، ننتظر تحديد مونديال الأندية والسوبر الإفريقي، لمشاركة الأهلي في البطولتين، لتقدير المؤجلات التي تثير غضب وسخرية الناس".