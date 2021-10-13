وادي دجلة: سعداء باستضافة أكبر حدث رياضي في كرة القدم النسائية.. ونسعى لحصد أول لقب

يشارك نادي وادى دجلة بالنسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والتي تعقد خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر المقبل بمصر، بمشاركة 8 أندية تمثل عدد من الدوريات القارية.

ليصبح أول فريق مصري يشارك بالبطولة بصفته بطل الدوري الممتاز للكرة النسائية الموسم الماضي بجانب تنظيمه النسخة الأولى من البطولة القارية، لتضيف أندية وادى دجلة إنجازًا جديدًا لقائمة إنجازاتها في مختلف الألعاب الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقال طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة :"سعداء باستضافة وتنظيم أكبر حدث رياضي في كرة القدم النسائية في أفريقيا، وهذه خطوة هامة نحو تطوير كرة القدم النسائية وزيادة الاهتمام بها داخل القارة السمراء".

وأضاف "نعد بتقديم مستوى مشرف في تنظيم البطولة، والمنافسة على حصد أول لقب لرفع اسم مصر عاليًا، ودعم جهود تمكين المرأة".

وتقام النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، بنظام المجموعات حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ويصعد أول وثاني كل مجموعة للتصفيات النهائية، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع وادى دجلة في المجموعة الأولى من البطولة التي تضم فرق مانديه المالي ومالابو كينجز بطل غينيا الاستوائية وسيكوندي هاساكاس الغاني، وتضم المجموعة الثانية فرق فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والدفاع الحسني الجديدي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

ويأتي تنظيم نادي وادى دجلة للنسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، استكمالًا لمسيرة النادي في تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس أنجح فريق كرة قدم نسائي في تاريخ كرة القدم المصرية، يضم مجموعة مميزة من اللاعبات-معظمهن محليين- أصحاب المهارات، واللاتي نجحن في الفوز بالعديد من البطولات أبرزها الحصول على بطولة الدوري الممتاز ١٢ مرة اجمالي من أول موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وكأس مصر خمس مرات والمركز الأول في بطوله الجمهورية لفريق الناشئات.

كما نجحت فرق النادي سواء الأول أو الشباب في إمداد منتخبات مصر في كرة القدم النسائية بالعديد من المواهب الرياضية المميزة والتي تركت بصمة في المشاركات الدولية، أبرزهن اللاعبة فرح سمير على، أمنية محمود عبدالحميد، علياء شكرى محمد، سمر عادل جمال، بسنت عبدالعزيز وضم ايضا لاعبات منتخب تحت ٢٠ سنه مثل ياسمين محمد عبدالعزيز، لجين حسام حسني، جوى عماد عزيز واللاعبة منار السيد هاني.