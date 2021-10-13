أبو جريشة يكشف لـ في الجول موعد صرف مستحقات لاعبي الإسماعيلي

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلي عن موعد صرف مستحقات لاعبي الفريق.

وكان لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قد طالبوا بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي والموسم الجديد.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "سيتم الأسبوع المقبل صرف قيمة نسبة المشاركات عن الموسم الماضي للاعبين القدامى".

وتابع "كما سيتم صرف مقدمات عقود اللاعبين الجدد الذي لم يصرفوها حتى الآن".

وأضاف رئيس اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي "سيتبقى صرف نسبة الـ25% عن الموسم الجديد للاعبين القدامى وسنعمل على تدربير الأمر".

واختتم أبو جريشة تصريحاته "هدفنا العمل على استقرار الفريق بشكل كامل قبل بدء مباريات الدوري".

ويفتتح الإسماعيلي مباريات الدوري بمواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري لكن لم يتم الإعلان عن مواعيد المباريات بشكل نهائي.