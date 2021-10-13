كيروش: البداية الجيدة وحدها لا تكفي وهناك ثمن يجب دفعه

يرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن البداية الجيدة التي انطلق بها مشواره مع الفراعنة لن تكون كافية حتى يحقق الفريق النجاح مستقبلا.

وانتصر منتخب الفراعنة على االمنتخب الليبي مرتين خلال 3 أيام، 1-0 في برج العرب و3-0 في بنغازي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لعب الفريق بكفاءة وشخصية أمام ليبيا".

وأضاف المدرب البرتغالي "كان من الجيد الاستمتاع ببداية جيدة، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي".

وواصل "الأهم هو إنهاء المشوار بنجاح. هناك ثمن يجب دفعه وهو الالتزام الكامل والتضحية من أجل الفريق حتى النهاية".

The team played with competence and character. It was nice to enjoy a good start, but a good start alone is not enough. This is all about finishing with success. There is a price to pay, which is full commitment and sacrifices for the team, until the end.#EFA #RoadToQatar2022 pic.twitter.com/ogPrGn9C4l — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) October 13, 2021

فوز المنتخب المصري جاء عن طريق أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي على حساب المنتخب الليبي في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بعد الفوز في برج العرب بهدف عمر مرموش.

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ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من ختام التصفيات.

ويتأهل أول المجموعة إلى المرحلة الختامية من التصفيات لمواجهة فريق آخر وفقا للقرعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل أحدهما إلى كأس العالم.