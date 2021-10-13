منتخب ليبيا: خسارتنا أمام مصر نتيجة متوقعة

أوضح خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المصري كانت متوقعة.

وانتصر منتخب الفراعنة على االمنتخب الليبي مرتين خلال 3 أيام، 1-0 في برج العرب و3-0 في بنغازي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال آدم في تصريحات لقناة 218 الليبية: "خسارتنا أمام مصر نتيجة متوقعة".

وأضاف "خافيير كليمنتي كان واقعياً في المباراة الأولى أمام مصر وعمل بالإمكانيات المتاحة".

وأكمل "لا أتوقع أي نتائج إيجابية في الوقت القريب في حال استمرت آلية عمل المدرب والجهاز الفني كما هي".

وتابع "عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد طالب بتقرير فني كامل بعد خسارة المنتخب الليبي أمام نظيره المصري بثلاثية في ليبيا وسيكون جاهزا خلال أسبوع".

وأقر نائب رئيس الاتحاد الليبي بصعوبة التأهل للدور الحاسم من التصفيات بقوله "علينا التركيز على الجيل الجديد والدوري القادم للفئات السنية لنكون متواجدين في المنافسات بعد 4 سنوات".

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ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من ختام التصفيات.

ويتأهل أول المجموعة إلى المرحلة الختامية من التصفيات لمواجهة فريق آخر وفقا للقرعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل أحدهما إلى كأس العالم.