سلة - أوجستي: أشعر بدعم وضغط الجماهير.. والفارق بين الأهلي وباقي الأندية وكيف حدثت المفاوضات

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

أوجستي بوش مدرب سلة الأهلي - محمود الخطيب

أعرب أوجستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق سلة الأهلي عن سعادته بتحقيق لقب البطولة العربية للأندية.

وشدد أوجستي على شعوره بدعم وضغط جماهير الأهلي عليه لكنه وجه رسالة لهم أنه لا يوجد فريق يفوز بكل المباريات رغم أن رغبته هي تحقيق ذلك بكل تأكيد.

وقال أوجستي عبر قناة الأهلي عن البطولة العربية "عندما تأتي لفريق بحجم الأهلي فأنت مطالب أنت تحارب للفوز بالبطولات لذلك لا يمكنني القول أنني لم أتوقع حصد اللقب".

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وتابع "أتلقي دعم كبير ومتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي هنا في مصر وبالأخص الأهلي حاليا، الأمر مختلف قليلا في برشلونة فالجماهير ليست قريبة مثل هذا الحد في مصر ولكني سعيد بذلك".

وأضاف أوجستي "محمد الخطيب قال لنا أن المنافسين سيكونوا في انتظارنا ولديهم حافز للفوز علينا وهذا صحيح لذلك أتوقع أن البطولات المقبلة ستكون صعبة وهدفنا التركيز على تطوير مستوانا لتحقيق مزيد من النجاحات".

وبالحديث عن الفارق بين الأهلي والأندية التي عمل بها أجاب "كل ناد له أسلوبه ومنظومته الخاصة، المقارنة ليست سهلة ولكنني سعيد للغاية بالاستقرار الذي وجدته هنا ورأيت قوة الأهلي من حيث الإدارة والقاعدة الجماهيرية ومن السهل العمل في هذا المناخ".

وواصل "أسكن بجوار النادي الأهلي وأحب أن أسير في القاهرة، عندما أقابل جماهير الأهلي أو الزمالك في الشارع يكونوا لطفاء للغاية معي".

أما عن البطولات المقبلة فقال: "أشعر بكل الدعم من جماهير الأهلي والضغط أيضا، هم لا يبحثون فقط عن البطولة ولكن طريقة اللعب التي وصلنا بها، أي فريق في العالم لا يستطيع الفوز بكل البطولات بالطبع نريد ذلك ولكن في حال عدم الفوز يجب أن يلتمسوا العذر للمجهود المبذول".

واختتم أوجستي تصريحاته بالحديث عن مفاوضات الأهلي "بعد نهائي دوري السوبر مع الزمالك وانتهاء تعاقدي جلست أسبوعا للتفكير في مستقبلي وكانت رغبتي التدريب في أوروبا لكن في النهاية قررت القدوم إلى الأهلي لأنها فرصة جيدة مقارنة بالأخرين".

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