كرة يد - قداح: اخترت الزمالك من أجل الأحمر ولم يتم الضغط عليّ.. وسبب اتفاق احترافي المبكر

كشف حسن وليد قداح نجم فريق رجال الزمالك لكرة اليد أن تفضيله الانتقال إلى الأبيض من أجل اللعب بجوار أحمد الأحمر ولم يتم الضغط عليه.

كما أوضح أن الاتفاق على رحيله إلى كيلسي البولندي بعد عامين من الآن أمر طبيعي بالنسبة لكرة اليد.

وقال قداح عبر قناة صدى البلد: "انضمامي إلى الزمالك من الشمس جاء بناء على رغبتي، اتفقت على ذلك قبل كأس العالم للناشئين".

وتابع "اضطررت لتصوير فيديو لإظهار رغبتي بالانتقال إلى الزمالك مع انتشار شائعات عن اقترابي من الأهلي وقتها".

عن ضغط هشام نصر رئيس الاتحاد وقتها لرحيله إلى الزمالك شدد قداح "غير صحيح ولم يحدث كنت أتمنى اللعب للزمالك بجوار أحمد الأحمر وتحت قيادة حسين زكي، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا انتقل سيف هاني (فوكس) من الشمس إلى الأهلي رغم أن الزمالك يريده؟".

وبالحديث عن اتفاقه المبكر بالاحتراف في بولندا أوضح "إعلان انضمامي إلى كيلسي البولندي بعد سنتين من الآن أمر طبيعي في كرة اليد، هانسن أفضل لاعب في العالم سينتقل إلى فريق دنماركي الموسم المقبل وقد وقع لهم منذ سنة".

وكشف قداح "وقعت لصالح كيلسي من الآن لأن اللاعب الذي يلعب في نفس مركزي كان سيجدد بزيادة في عقده إذا لم يتم الاتفاق معي".

ووجه قداح رسالة إلى جماهير الزمالك "لا أريد أن يحزن جماهير الزمالك من احترافي، لن انتقل إلى فريق في مصر لكن إلى أوروبا وبالتأكيد بعد نهاية فترتي في الاحتراف سأعود من جديد إلى الزمالك".

واختتم قداح تصريحاته عن سر اختيار الرقم 42 "كنت اعتاد على اللعب برقم 4 ولكن بعد انتقالي إلى الزمالك كان ذلك رقم محمد هتلر فاخترت 42 لأنني أحب لاعب تونس وائل جلوز".