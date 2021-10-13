تقارير إيطالية تكشف موقف صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على إنتر

بعد الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تحولت أنظار صندوق الاستثمار السعودي إلى إنتر الإيطالي.

وبحسب صحيفة "ليبرو" الإيطالية فأن صندوق الاستثمار السعودي مستعد للاستثمار في النادي الإيطالي وأن المحادثات بين شركة سونينج الإيطالية المالكة والصندوق السعودي في مرحلة متقدمة.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي للتو على 80% من الأسهم في نيوكاسل مقابل 350 مليون يورو، ووفقا للتقرير، فهو جاهز الآن لاستثمار أكبر.

وأضاف التقرير أن المفاوضات مع سونينج -الشركة الصينية المالكة- بدأت في 2020 ولكن توقفت في أبريل الماضي، وعاد الطرفان للتفاوض مرة أخرى في منتصف سبتمبر الماضي في نفس يوم مواجهة إنتر لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأردف التقرير أن ملاك الصينين للنادي ينون لبيع النادي مقابل مليار يورو في ظل الوضع المالي السيء للشركة المالكة.

في المقابل نفت صحيفة "لا ريبوبليكا" من مصادر قريبة من النادي الإيطالي عبر الصحفي فرانكو فاني من خلال تويتر وجود مفاوضات إذ قال: "هي تتراوح من "لا يوجد شيء" إلى "سيتم نشر شائعات للمساعدة في صفقة نيوكاسل".

Visto che sto ricevendo più messaggi che al mio compleanno, ve lo scrivo qui: non ho conferme sull’offerta di Pif per l’Inter. Solo smentite Si va da “non c’è niente” a “saranno voci messe in giro per aiutare l’affare Newcastle” Ovviamente questo non significa che non sia vero — franco vanni (@franvanni) October 13, 2021

إنتر في سوق الانتقالات الصيفية الماضية اضطر لبيع أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو مقابل 150 مليون يورو للثنائي لمواصلة تدعيم الفريق الحائز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

في وقت سابق من شهر مايو ، أكملت سونينج عملية تمويل لقرض بقيمة 275 مليون يورو من شركة "Oaktree Capital" للنادي الإيطالي، مع سداده لمدة ثلاث سنوات.