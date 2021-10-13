فينجادا: كيروش طلب رحيل الحضري؟ ليس له أساس من الصحة

نفى نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري طلب كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر رحيل عصام الحضري عن جهازه.

وقال فينجادا عبر قناة الحياة: "لا، ليس له أساس من الصحة، ونعيش مع الشائعات وليس علينا الالتفات لتلك الأمور".

وأضاف "إصابة محمد الشناوي حدثت أثناء المباراة وأصيب مثل العديد، وأتمنى أن يتعافى في الفترة المقبلة".

وأردف "عملت مع كيروش لمدة 15 عاما والعلامة الأساسية التي يتركها في اللاعبين التنظيم والثقة والهدوء في أرض الملعب".

وأشاد بتألق عمر مرموش قائلا: "من حسن الحظ أنه كان اختيارا ممتازا لكيروش ومفاجئ للبعض".

مرموش سجل هدفا وصنع آخر في أول مباراتين دوليتين بقميص منتخب مصر الأول.

وأتم عن إمكانية إقامة دوري الرديف: "لن نُقيم دوري الرديف الموسم الجديد، بل الاهتمام بإقامة مسابقة دوري الشباب مواليد 2001 لأنه جيل المنتخب الأولمبي للمنافسة على المشاركة في أولمبياد 2024 وهو ما سيكون نواة منتخب مصر مستقبلا".