مدير أعمالهما: هذا ما حدث بين الحضري والشناوي.. لا أزمة بينهما

شدد حازم الحديدي، مدير أعمال كل من عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس الفراعنة، أنه لا يوجد أزمة بين الثنائي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وخرج الشناوي غاضبا أثناء فوز مصر على ليبيا 3-0 في بنغازي ضمن تصفيات كأس العالم، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

video:1

وقال الحديدي لقناة صدى البلد: "ردود الأفعال على ما يقال حول خلاف بين الحضري والشناوي على مواقع التواصل زائدة جدا".

وأوضح "على مدار تاريخ الشناوي، لم يخرج من أي مباراة مصابا. من الطبيعي أن يشعر الشناوي بالحزن لأنه يريد اللعب ويفكر في التحديات المقبلة مع الأهلي ومنتخب مصر".

وشدد "ما قاله الشناوي هو إنه لم يكن يريد اللعب (إيد ورجل) لأنه يشعر بألم في الخلفية. ومن مدربه؟ هو عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى. لو لم يكن المدرب هو الحضري لما تم إثارة كل هذا الجدل".

وكشف "هناك حالة من الضغط من مواقع التواصل الاجتماعي على الحضري بشكل مبالغ فيه، ولا أعرف سبب ذلك".

وأردف "اللاعب من الممكن أن يلعب بإصابة طفيفة لا تمنعه من المشاركة، وهو ما حدث مع الشناوي لأنه يريد اللعب والمشاركة".

واستدرك "لا يوجد أي أزمة بين الشناوي والحضري. الأول يريد التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية، والثاني يريد أن يكون متأهلا لكأس العالم كلاعب ومدرب".

وأتم في تلك النقطة "علاقتي بهما تسمح أن أقول بكل وضوح، لا أزمة بين الحضري والشناوي. من الممكن أن يعود الشناوي للملاعب قبل مباراتي أنجولا والجابون".

وعن موكله وليد سليمان قال: "وليد سليمان لو لم يجدد للأهلي، لن يلعب لغيره، سيختم حياته في الأهلي. لو لم يجدد عقده سيعتزل بنهاية الموسم. الأهلي لديه طريقته ولديه دراية أكبر بالوقت الذي يتحدث فيه في تلك الأمور".

وفي وقت سابق، كشف وليد سليمان نجم الأهلي عن قراره بالاعتزال إذا انتهى تعاقده هذا الموسم ولم يطلب النادي تجديده.

وأوضح وليد أن قراره بالاعتزال مؤكد حتى وإن حصل على عروض من فرق أخرى بمن فيهم بيراميدز الذي رفض عرضه في 2018.

وقال وليد سليمان عبر قناة دي إم سي: "لا أحب الحصول على تقييم من السوشيال ميديا، عندما يطلب مني المشاركة أكون مستعدا وجلوسي على الدكة أيضا شرف لي في الأهلي".

وأضاف "عندما أكون على دكة البدلاء وأشارك الحمد لله أكن مؤثرا لو عكس ذلك كان النادي سيطلب مني الرحيل أو الاعتزال".

وكشف وليد سليمان "عقدي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إذا أبلغني الأهلي بعدم التجديد سأعلن اعتزالي لا يمكن أن ألعب في مكان آخر بعد ذلك".