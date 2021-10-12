تصفيات المونديال - إنجلترا تؤجل تأهلها بالتعادل مع المجر.. وبولندا تخطف فوزا قاتلا أمام ألبانيا

أصبح الصراع ناريا في المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 بعدما تعادل منتخب إنجلترا على أرضه مع المجر، بينما حقق المنتخب البولندي انتصارا ثمينا خارج القواعد على نظيره الألباني بهدف دون رد.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني الملحق.

إنجلترا × المجر

على ملعب ويمبلي فرط منتخب إنجلترا في نقطتين في صراع تسهيل مهمة التأهل بالتعادل مع المجر.

رولاند سالاي سجل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 24 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 37 وبرأسية متقنة سجل جون ستونز هدف التعادل.

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الأسود الثلاثة لم يستغلوا الفرص القليلة الي أتيحت لهم لينتهي اللقاء بالتعادل.

تعادل رفع رصيد إنجلترا إلى 20 نقطة من 8 مباريات في الصدارة، بينما توقف رصيد المجر عند 11 نقطة في المركز الرابع.

إنجلترا ستحتاج لانتصار وحيد على الأقل في آخر مباراتين من أجل حصد بطاقة التأهل عند مواجهة ألبانيا وجزر الفارو الشهر المقبل.

ألبانيا × بولندا

وفي ملعب إير ألبانيا ستيديوم خطف منتخب بولندا ثلاث نقاط غالية في مشواره نحو المونديال بإسقاط ألبانيا أمام جماهيرها.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 77 أودعها كارول سويديرسكي من عرضية ماتيوش كليخ.

هدف تبعه شغب جماهيري بإلقاء المقذوفات ما أدى لتوقف المباراة لعدة دقائق قبل أن تعود مرة أخرى وتنتهي بفوز النسر الأحمر.

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فوز ارتقى ببولندا إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة بينما تراجع منتخب ألبانيا إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

بولندا في الجولتين المقبلتين ستواجه أندورا والمجر، وتحتاج للفوز مع تعثر إنجلترا لخطف بطاقة التأهل المباشر أو على الأقل خوض الملحق.

فيما يحل منتخب ألبانيا ضيفا على إنجلترا ثم يختتم المشوار بمواجهة أندورا ويحتاج لانتظار تعثر بولندا مع تحقيقه الفوز للتفوق في النقاط وخطف بطاقة الملحق.

وفي قاع المجموعة حصد منتخب أندورا فوزه الثاني في التصفيات بعد الفوز على سان مارينو بنتيجة 3-0 ليصبح رصيدها 6 نقاط بينما تتذيل سان مارينو الترتيب بدون نقاط.