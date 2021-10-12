تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات

انتهت الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا، وفيها ضمن منتخبي المغرب والسنغال التأهل للمرحلة النهائية، ليحجزا مكانين ضمن فرق التصنيف الأول بطبيعة الحال.

فماذا حدث في الجولة الرابعة؟

المجموعة الأولى – صراع ناري لـ الجزائر

حتى الآن، لم يضمن بطل إفريقيا المنتخب الجزائري مكانه في المرحلة الثالثة والنهائية.

برغم الفوز على النيجر في عاصمتها نيامي 4-0، إلا أن بوركينا فاسو واصلت رحلتها المميزة بالفوز على جيبوتي 2-0 في ذات الجولة.

ويملك الفريقان 10 نقاط قبل جولتين من خط النهاية.

video:2

وتذهب الجزائر لجيبوتي في الجولة الخامسة، بينما تستضيف بوركينا فاسو النيجر، قبل أن يلتقي الخضر بالخيول في الجزائر في الجولة الأخيرة.

المجموعة الثانية – تونس تقترب كثيرا

برغم النتيجة المخيبة بالتعادل مع موريتانيا 0-0 في أرض المرابطون، يظل نسور قرطاج أقرب للتأهل من منافسيهم.

غينيا الاستوائية لديها 7 نقاط في الوصافة، بينما تحل زامبيا في المركز الثالث بـ 4 نقاط. تونس تتصدر بـ 10 نقاط.

وفي حال فوز تونس على غينيا الاستوائية على ملعبها في الجولة قبل الأخيرة، تتأهل مباشرة للمرحلة الأخيرة، دون أن تنتظر استضافتها لزامبيا في الجولة الأخيرة.

المجموعة الثالثة – تهديد طفيف لـ نيجيريا

تخطت نيجيريا صدمة خسارتها على أرضها في الجولة الثالثة من إفريقيا الوسطى 1-0، وفازت على نفس المنتخب على ملعبه – في ياوندي بالكاميرون – بهدفين دون رد.

نيجيريا حصدت النقطة التاسعة، لتتصدر المجموعة بفارق نقطتين فقط عن كاب فيردي.

أما إفريقيا الوسطى، فتملك 4 نقاط.

نيجيريا ستحل ضيفة على ليبيريا في الجولة قبل الأخيرة، بينما تستضيف كاب فيردي إفريقيا الوسطى، قبل مواجهة من المتوقع أن تكون على التأهل بين نيجيريا وكاب فيردي في بلد السوبر جرين إيجلز.

المجموعة الرابعة – نزال العمالقة

بعد انتهاء الجولة الرابعة، استمر النزال الناري بين كوت ديفوار والكاميرون على بطاقة التأهل.

الأفيال الإيفوارية في المركز الأول بـ 10 نقاط، فيما تحل الأسود الكاميرونية في المركز الثاني بـ 9 نقاط.

video:9

كوت ديفوار فازت على مالاوي 2-1، فيما فازت الكاميرون على مضيفتها موزمبيق 1-0.

video:10

في الجولة الخامسة، تستضيف كوت ديفوار موزمبيق فيما ستحل الكاميرون ضيفة على مالاوي، قبل الجولة الأخيرة التي ستشهد استضافة الكاميرون لكوت ديفوار.

المجموعة الخامسة – مالي الأقرب ولكن

في المجموعة الخامسة، واصلت مالي وأوغندا تنافسهما القوي حيث فازت الأولى على كينيا على ملعبها 1-0، فيما فازت أوغندا على رواندا 1-0.

وفي الجولة الخامسة، تحل مالي ضيفة على رواندا وتستضيف أوغندا كينيا.

مالي حصدت نقطتها العاشرة في الصدارة، وخلفها أوغندا بـ 8 نقاط، ويتقابل الفريقان في الجولة الأخيرة في مواجهة حاسمة للتأهل للتصفيات النهائية.

المجموعة السادسة – مصر بحاجة إلى 3 نقاط

يحتاج منتخب مصر ليصبح ثالث المتأهلين إلى المرحلة النهائية بعد فوزه على ليبيا في بنغازي 3-0، وفوز الجابون على أنجولا 2-0، ضمن الجولة الرابعة.

ودع منتخب أنجولا التصفيات بالفعل إذ أن أقصى رصيد يستطيع الوصول إليه هو تسع نقاط فقط.

في التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر، سيسافر منتخب مصر لملاقاة أنجولا ثم يستضيف منتخب الجابون.

فيما يسافر منتخب ليبيا لملاقاة الجابون خارج أرضه، ويواجه أنجولا في ملعبه في الجولة الأخيرة.

video:6

وبالتالي فإن أقصى رصيد يستطيع منتخب ليبيا الوصول إليه هو 12 نقطة وبناء عليه فإن منتخب مصر يكفيه الحصول على ثلاث نقاط من الجولتين الأخيرتين.

المجموعة السابعة – غانا وجنوب إفريقيا ينتظران الحسم

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على إثيوبيا بهدف دون رد، ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وبفارق نقطة واحدة عن منتخب غانا صاحب المركز الثاني التي فازت على زيمبابوي في نفس الجولة 1-0.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراته المقبلة في الجولة الخامسة أمام زيمبابوي بينما تواجه غانا فريق إثيوبيا.

ويحل منتخب جنوب إفريقيا ضيفا على غانا في ختام دور المجموعات.

video:5

المجموعة الثامنة – السنغال تضمن التأهل

باتت السنغال أول المتأهلين للمرحلة النهائية بعد إسقاط مضيفتها ناميبيا بنتيجة 3-1 الثلاثاء.

وحققت أسود التيرانجا فوزها الرابع تواليا في المرحلة الثانية من التصفيات لتؤمن مقعدها في المرحلة الأخيرة، حيث السنغال رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بينما توقف رصيد ناميبيا عند 4 نقاط وتليها الكونغو برصيد نقطتين ولتوجو نقطة.

video:4

المجموعة التاسعة – المغرب يضمن التأهل

حقق المنتخب المغربي فوزا سهلا على نظيره الغيني، في مباراة نظريا خارج ملعبه، ولكن على أرض الواقع في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط 4-1.

وحسم المنتخب المغربي تأهله بالحصول على النقطة 12 من أصل 4 مباريات، بينما وصلت وصيفتها غينيا بيساو في للنقطة الرابعة بعد التعادل مع السودان 2-2، ليضمن التأهل المغربي للمرحلة النهائية، ومحاولة لأسود الأطلس للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وسادسة عموما.

المجموعة العاشرة – التنافس الأقوى

ربما تشهد تلك المجموعة التنافس الأقوى بين كل المجموعات.

تنزانيا تغلبت على بنين 1-0، فيما فازت مدغشقر على الكونغو الديمقراطية بنفس النتيجة.

تنزانيا تتصدر بـ 7 نقاط، تليها بنين بنفس الرصيد، فيما تحتل الكونغو الديمقراطية المركز الثالث بـ 5 نقاط، ومدغشقر بـ 3 نقاط في المركز الأخير.

وفي الجولة الخامسة، تستضيف بنين مدغشقر، وتستضيف تنزانيا الكونغو الديمقراطية.

وفي الجولة الأخيرة، تواجه الكونغو الديمقراطية بنين، وتحل تنزانيا ضيفة على مدغشقر.