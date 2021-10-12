تصفيات المونديال - قبل مواجهة إيطاليا المرتقبة.. سويسرا تهزم ليتوانيا برباعية وتتقاسم الصدارة

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

شيردان شاكيري - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

اكتسح منتخب سويسرا مضيفه ليتوانيا بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 14 نقطة ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع إيطاليا التي تتفوق بفارق الأهداف وعقب خوض كل منهما لست مباريات.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم 2022 بينما يلعب صاحب المركز الثاني ملحق بالنظام الإقصائي.

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ولم يخسر منتخبا إيطاليا أو سويسرا بعد ست جولات وتعادل كل منهما في مباراتين ولم تستقبل شباكهما سوى هدف وحيد لكن سجل الأتزوري 12 هدفا مقابل 10 فقط لسويسرا.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره السويسري يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل في مباراة مرتقبة لتحديد متصدر المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

ويلعب منتخب سويسرا مباراته الأخيرة على ملعبه أمام بلغاريا يوم 15 من الشهر نفسه بينما يواجه منتخب إيطاليا، أيرلندا الشمالية.

ولم ينجح منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم الأخيرة عام 2018 والتي أقيمت في روسيا.

أما منتخب بلغاريا فتغلب على أيرلندا الشمالية بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى 8 أهداف وتنتهي أماله في اللحاق بملحق التصفيات.

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