تصفيات المونديال – المغرب يحجز البطاقة الثانية في المرحلة النهائية بانتصار رباعي على غينيا

حقق المنتخب المغربي فوزا سهلا على نظيره الغيني، في مباراة نظريا خارج ملعبه، ولكن على أرض الواقع في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط 4-1.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعب المباراة في المغرب بسبب الأحداث السياسية التي منعت إقامة المباراة الشهر الماضي في غينيا.

وحسم المنتخب المغربي تأهله بالحصول على النقطة 12 من أصل 4 مباريات، بينما وصلت وصيفتها غينيا بيساو في للنقطة الرابعة بعد التعادل مع السودان 2-2.

ويلحق المغرب بالتالي بمنتخب السنغال، الذي ضمن تأهله لنفس المرحلة في وقت سابق.

وسجل أيوب الكعبي أول أهداف المباراة في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل مامادو كونيه لأصحاب الأرض، أو الضيوف بالأحرى، بعد 10 دقائق.

ولكن سيف أملاح سجل هدفا في الدقيقة 42، وألحقه بهدف آخر في الدقيقة 65.

وأتم سفيان بوفال الأهداف المغربية في الدقيقة 89 ليضمن التأهل المغربي للمرحلة النهائية، ومحاولة لأسود الأطلس للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وسادسة عموما.