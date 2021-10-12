تصفيات المونديال – المغرب يحجز البطاقة الثانية في المرحلة النهائية بانتصار رباعي على غينيا

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

حقق المنتخب المغربي فوزا سهلا على نظيره الغيني، في مباراة نظريا خارج ملعبه، ولكن على أرض الواقع في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط 4-1.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعب المباراة في المغرب بسبب الأحداث السياسية التي منعت إقامة المباراة الشهر الماضي في غينيا.

وحسم المنتخب المغربي تأهله بالحصول على النقطة 12 من أصل 4 مباريات، بينما وصلت وصيفتها غينيا بيساو في للنقطة الرابعة بعد التعادل مع السودان 2-2.

أخبار متعلقة
بمشاركة بانون والكرتي.. المغرب للمحليين يحقق انتصاره الثالث تواليا وديا منتخب المغرب أمام فرصة خوض كل مباريات تصفيات المونديال على ملعبه تصفيات المونديال - المغرب على بعد فوز وحيد بثلاثية في شباك غينيا بيساو

ويلحق المغرب بالتالي بمنتخب السنغال، الذي ضمن تأهله لنفس المرحلة في وقت سابق.

وسجل أيوب الكعبي أول أهداف المباراة في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل مامادو كونيه لأصحاب الأرض، أو الضيوف بالأحرى، بعد 10 دقائق.

ولكن سيف أملاح سجل هدفا في الدقيقة 42، وألحقه بهدف آخر في الدقيقة 65.

وأتم سفيان بوفال الأهداف المغربية في الدقيقة 89 ليضمن التأهل المغربي للمرحلة النهائية، ومحاولة لأسود الأطلس للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وسادسة عموما.

غينيا المغرب تصفيات المونديال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدير أعمالهما: هذا ما حدث بين الحضري والشناوي.. لا أزمة بينهما 32 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - إنجلترا تؤجل تأهلها بالتعادل مع المجر.. وبولندا تخطف فوزا قاتلا أمام ألبانيا ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - قبل مواجهة إيطاليا المرتقبة.. سويسرا تهزم ليتوانيا برباعية وتتقاسم الصدارة ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال – المغرب يحجز البطاقة الثانية في المرحلة النهائية بانتصار رباعي على غينيا ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - رونالدو يدك شباك لوكسمبورج.. وصراع ناري على الملحق في المجموعة الرابعة ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - الدنمارك ثاني المتأهلين من أوروبا.. والحفاظ على نظافة الشباك ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - نتيجة لن ترضي إسبانيا.. السويد تهزم اليونان وتحافظ على الصدارة ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة