تصفيات المونديال - رونالدو يدك شباك لوكسمبورج.. وصراع ناري على الملحق في المجموعة الرابعة

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

اشتعل الصراع على بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2022 في المجموعة الأولى، بينما زادت حدّة الصراع على بطاقة الملحق في المجموعة الرابعة.

فوز صربيا والبرتغال جعل مواجهة الجولة الأخيرة بينهما الشهر المقبل حاسمة على بطاقة التأهل المباشرة.

بينما تتنظر المجموعة الرابعة مواجهات نارية الشهر المقبل لحسم بطاقة الملحق، بعدما بات منتخب فرنسا نظريا قريبا من التأهل المباشر للمونديال.

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المجموعة الأولى

البرتغال × لوكسمبورج

اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره اللوكسمبورجي بنتيجة 5-0 في مباراة كان بطلها كريستيانو رونالدو صاحب الهاتريك.

قائد البرتغال رفع رصيده إلى 115 هدفا دوليا، كما وصل للهاتريك رقم 10 له على المستوى الدولي له مع المنتخب.

نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي افتتح التسجيل في الدقيقة 8 من ركلة جزاء وبعد 6 دقائق عزز تقدم بطل أوروبا في 2016 بنفس الطريقة.

برونو فيرنانديز أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 18، ومن رأسيه سجل جواو بالينيا هدف البرتغال الرابع في الدقيقة 69.

واختتم رونالدو مهرجان الأهداف في الدقيقة 87 برأسية متقنة سكنت الزاوية القريبة للحارس.

فوز رفع به المنتخب البرتغالي رصيده إلى 16 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني ويتبقى له مباراتين.

صربيا × أذربيجان

وواصل منتخب صربيا تصدره للمجموعة برصيد 17 نقطة لكن من 7 مباريات بالفوز 3-1 على أذربيجان.

ويحل المنتخب الصربي ضيفا على البرتغال في الجولة الأخيرة من أجل خطف بطاقة التأهل المباشرة للمونديال الشهر المقبل.

دوسان فلاهوفيتش تقدم أولا لأصحاب الأرض من علامة الجزاء بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أدرك إيمين ماكمودوف التعادل للضيوف.

فلاهوفيتش سجل الهدف الثاني في الدقيقة 53، وقبل 7 دقائق سجل دوسان تاديتش لاعب أياكس الهولندي هدف تأكيد فوز صربيا باللقاء.

المجموعة الرابعة

أوكرانيا × البوسنة والهرسك

عاد منتخب أوكرانيا مجددا للتعادلات ليصل للتعادل السادس له في المجموعة أمام البوسنة على ملعب أرينا لفيف.

أندري يارمولينكو سجل هدف التقدم في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 77 سجل أنيل أحمدهوديزتش هدف التعادل للضيوف.

أوكرانيا من 7 مباريات أصبح رصيدها 9 نقاط، مقابل 8 لفنلندا التي فازت على كازاخستان بنتيجة 2-0، ورفعت البوسنة رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

هدف أشعل بطاقة الملحق قبل مباريات الشهر المقبل، إذ يستضيف المنتخب البوسني نظيره الأوكراني الشهر المقبل مرة أخرى.

بينما يلتقي منتخب فنلندا مع البوسنة وفرنسا، وهو ما يعني أن المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة ستحسم بطاقة الملحق خلف بطل دوري الأمم الأوروبية.

كريستيانو رونالدو تصفيات كأس العالم البرتغال صربيا لوكسمبورج
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