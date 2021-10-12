تصفيات المونديال - نتيجة لن ترضي إسبانيا.. السويد تهزم اليونان وتحافظ على الصدارة

حافظ منتخب السويد على صدارة المجموعة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتغلب منتخب السويد على اليونان بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة وقبل جولتين من النهاية.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 15 نقطة وبفارق نقطتين عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني، أما اليونان فتجمد رصيدها عند 9 نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم 2022 بينما يلعب صاحب المركز الثاني ضمن منافسات الملحق والذي يقام بالنظام الإقصائي.

وافتتح منتخب السويد التسجيل في الدقيقة 59 عن طريق إيميل فورسبرج من ركلة جزاء قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 69 ليخطف نقاط اللقاء.

أما منتخب جورجيا فحقق فوزه الأول في المجموعة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من سبع مباريات متفوقا على كوسوفو بفارق الأهداف.

ويحل منتخب السويد ضيفا في مباراته المقبلة على جورجيا يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة.

بينما يحل منتخب السويد ضيفا في الجولة الأخيرة على إسبانيا يوم 14 من الشهر نفسه في مباراة من المتوقع أن تكون الحاسمة على بطاقة التأهل لكأس العالم.