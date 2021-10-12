تصفيات المونديال – السعودية تواصل انطلاقتها الرائعة.. ولبنان يحقق فوزه الأول والتعادل يحسم دربي الخليج

حققت المنتخبات العربية نتائج جيدة في الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022 بقارة آسيا، فتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى بالانتصار الرابع تواليا، وسجل منتخب عُمان انتصاره الثاني.

ولحساب المجموعة الثانية سجل منتخب لبنان فوزه الأول في التصفيات على حساب سوريا، بينما حسم التعادل المواجهة الخليجية بين الإمارات والعراق.

وإليكم كل ما حدث في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

السعودية × الصين

على ملعب الملك عبد الله في جدة، واصل منتخب السعودية تربعه على عرش المجموعة الأولى بالفوز الرابع على التوالي والذي جاء على حساب الصين بنتيجة 3-2.

سامي النجعي تقدم للسعودية بثنائية سجلها في الدقيقة 15 و38.

وفي الشوط الثاني استطاع البديل ليو جوفو أن يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية صاروخية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بصناعة من البديل الآخر آلان.

Off the chest and a superb volley, China replied sweetly 😍 pic.twitter.com/JAJWHPlRnz — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 12, 2021

بديل آخر لكن للسعودية سجل هدف تعزيز التقدم وهو فراس البريكان في الدقيقة 72 بعد 3 دقائق من نزوله.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء قلص وي تشي النتيجة للضيوف.

اليابان × أستراليا

فاز منتخب اليابان على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-1 في قمة مباريات المجموعة الأولى بالجولة الرابعة بالتصفيات الآسيوية.

آو تاناكا تقدم مبكرا للساموراي في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 70 ومن ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء سجل أجيدان هورسيتش هدف التعادل من ركلة ثابتة لا تُصد ولا تُرد.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء حصد المنتخب الياباني النقاط الثلاثة عن طريق هدف عكسي سجله عزيز بيتشتش في مرماه بالخطأ.

عُمان × فيتنام

وعلى أرضية ملعب السلطان قابوس ارتقى منتخب عُمان للمركز الثالث بالفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

محسن جوهر أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 39 استطاع الضيوف من التقدم عن طريق نجيون تيين لينه.

عصام الصبحي أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الدقيقة 49 سجل جوهر هدف عُمان الثاني، وفي الدقيقة 63 صلاح اليحيائي الهدف الثالث محققا ثاني انتصارات عُمان في التصفيات.

وأصبح موقف تصفيات المجموعة الأولى كالآتي:

🇯🇵 2-1 🇦🇺 🇸🇦 3-2 🇨🇳 💯 Saudi Arabia stay perfect to surge past the Socceroos to the Group A summit 🗻#WCQ | #WorldCup | #AsianQualifiers pic.twitter.com/ZmrUI6VHoU — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2021

فيما ستكون مواجهات الجولة الخامسة الشهر المقبل كالآتي:

أستراليا × السعودية

الصين × عُمان

فيتنام × اليابان

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إيران × كوريا الجنوبية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة قمة الجولة الرابعة للمجموعة الثانية على ملعب أزادي بغياب الحضور الجماهيري.

الشوط الأول انتهى سلبيا وفي الشوط الثاني تقدم الضيوف بهدف من سون هيونج مين في الدقيقة 48 من انفراد إذ سدد من خارج المنطقة.

IT HAD TO BE SON 💥 pic.twitter.com/vdxaTHZewm — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 12, 2021

وقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء سجل على رضا جهانبخش هدف التعادل برأسية.

تعادل حافظ به المنتخبين على مراكزهما.

الإمارات × العراق

وفي قمة خليجية حسم التعادل نتيجة مواجهة الإمارات والعراق على ملعب زعبيل بإمارة دبي.

الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل من توقيع كايو في الدقيقة 33.

العراق بعد 7 أشواط دون أهداف في التصفيات الجارية استطاعت أن تسجل عن طريق أمير العماري بهدف عكسي هدفها الأول في اللقاء في الدقيقة 74.

أيمن حسين سجل هدف ثاني للعراقيين في الدقيقة 89 وعندما اقترب أسود الرافدين من الفوز، خطف علي مبخوت هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع ليتقاسم المنتخبان النقاط.

سوريا × لبنان

وفي ملعب الملك عبد الله بالأردن، خطف منتخب لبنان أول فوز له في التصفيات على حساب سوريا في قمة شامية.

عمر خربين تقدم في الدقيقة 20 للسوريين، وفي الدقيقة 45 سجل عمر السومة هدف التقدم الثاني لسوريا، لكن ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

محمد جلال قدوح قلب الأوضاع رأسا على عقب بثنائية في الدقيقة 45+1 و45+3 من الشوط الأول، لينهى الشوط الأول بتقدم لبنان 2-1.

وفي الدقيقة 53 سجل سوني سعد هدف لبنان الثالث.

🇱🇧 منتخب لبنان @thelfadotcom يستفيد من خبرة سوني سعد @SoonySaad في الملاعب الأردنية! 🤩 هدف أكثر من رائع لنجم الوحدات @sc_wehdat في مرمى سوريا 🇸🇾 في #التصفيات_الآسيوية! pic.twitter.com/7I9lsqZkyY — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) October 12, 2021

وفي الدقيقة 64 قلص عمر السومة النتيجة لسوريا، لكن هدفه لم يكن كافيا ليتذيل المنتخب السوري الترتيب.

وأصبح موقف تصفيات المجموعة الثانية كالآتي:

فيما ستكون مواجهات الجولة الخامسة الشهر المقبل كالآتي:

لبنان × إيران

كوريا الجنوبية × الإمارات

العراق × سوريا