تصفيات المونديال – السعودية تواصل انطلاقتها الرائعة.. ولبنان يحقق فوزه الأول والتعادل يحسم دربي الخليج

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 21:38

كتب : إسلام أحمد

سامي النجعي - السعودية

حققت المنتخبات العربية نتائج جيدة في الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022 بقارة آسيا، فتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الأولى بالانتصار الرابع تواليا، وسجل منتخب عُمان انتصاره الثاني.

ولحساب المجموعة الثانية سجل منتخب لبنان فوزه الأول في التصفيات على حساب سوريا، بينما حسم التعادل المواجهة الخليجية بين الإمارات والعراق.

وإليكم كل ما حدث في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال - الفوز الثالث على التوالي.. جنوب إفريقيا تهزم إثيوبيا وتشعل المجموعة تصفيات المونديال - غانا تتصدر مؤقتا بفوز صعب على زيمبابوي تصفيات المونديال - الجزائر تكتسح النيجر برباعية.. واستمرار تقاسم الصدارة تصفيات المونديال - أسود السنغال تواصل زئيرها وتتأهل للمرحلة النهائية

السعودية × الصين

على ملعب الملك عبد الله في جدة، واصل منتخب السعودية تربعه على عرش المجموعة الأولى بالفوز الرابع على التوالي والذي جاء على حساب الصين بنتيجة 3-2.

سامي النجعي تقدم للسعودية بثنائية سجلها في الدقيقة 15 و38.

وفي الشوط الثاني استطاع البديل ليو جوفو أن يسجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية صاروخية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بصناعة من البديل الآخر آلان.

بديل آخر لكن للسعودية سجل هدف تعزيز التقدم وهو فراس البريكان في الدقيقة 72 بعد 3 دقائق من نزوله.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء قلص وي تشي النتيجة للضيوف.

اليابان × أستراليا

فاز منتخب اليابان على نظيره الأسترالي بنتيجة 2-1 في قمة مباريات المجموعة الأولى بالجولة الرابعة بالتصفيات الآسيوية.

آو تاناكا تقدم مبكرا للساموراي في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 70 ومن ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء سجل أجيدان هورسيتش هدف التعادل من ركلة ثابتة لا تُصد ولا تُرد.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء حصد المنتخب الياباني النقاط الثلاثة عن طريق هدف عكسي سجله عزيز بيتشتش في مرماه بالخطأ.

عُمان × فيتنام

وعلى أرضية ملعب السلطان قابوس ارتقى منتخب عُمان للمركز الثالث بالفوز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

محسن جوهر أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 39 استطاع الضيوف من التقدم عن طريق نجيون تيين لينه.

عصام الصبحي أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الدقيقة 49 سجل جوهر هدف عُمان الثاني، وفي الدقيقة 63 صلاح اليحيائي الهدف الثالث محققا ثاني انتصارات عُمان في التصفيات.

وأصبح موقف تصفيات المجموعة الأولى كالآتي:

فيما ستكون مواجهات الجولة الخامسة الشهر المقبل كالآتي:

أستراليا × السعودية

الصين × عُمان

فيتنام × اليابان

**

إيران × كوريا الجنوبية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة قمة الجولة الرابعة للمجموعة الثانية على ملعب أزادي بغياب الحضور الجماهيري.

الشوط الأول انتهى سلبيا وفي الشوط الثاني تقدم الضيوف بهدف من سون هيونج مين في الدقيقة 48 من انفراد إذ سدد من خارج المنطقة.

وقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء سجل على رضا جهانبخش هدف التعادل برأسية.

تعادل حافظ به المنتخبين على مراكزهما.

الإمارات × العراق

وفي قمة خليجية حسم التعادل نتيجة مواجهة الإمارات والعراق على ملعب زعبيل بإمارة دبي.

الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل من توقيع كايو في الدقيقة 33.

العراق بعد 7 أشواط دون أهداف في التصفيات الجارية استطاعت أن تسجل عن طريق أمير العماري بهدف عكسي هدفها الأول في اللقاء في الدقيقة 74.

أيمن حسين سجل هدف ثاني للعراقيين في الدقيقة 89 وعندما اقترب أسود الرافدين من الفوز، خطف علي مبخوت هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع ليتقاسم المنتخبان النقاط.

سوريا × لبنان

وفي ملعب الملك عبد الله بالأردن، خطف منتخب لبنان أول فوز له في التصفيات على حساب سوريا في قمة شامية.

عمر خربين تقدم في الدقيقة 20 للسوريين، وفي الدقيقة 45 سجل عمر السومة هدف التقدم الثاني لسوريا، لكن ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

محمد جلال قدوح قلب الأوضاع رأسا على عقب بثنائية في الدقيقة 45+1 و45+3 من الشوط الأول، لينهى الشوط الأول بتقدم لبنان 2-1.

وفي الدقيقة 53 سجل سوني سعد هدف لبنان الثالث.

وفي الدقيقة 64 قلص عمر السومة النتيجة لسوريا، لكن هدفه لم يكن كافيا ليتذيل المنتخب السوري الترتيب.

وأصبح موقف تصفيات المجموعة الثانية كالآتي:

فيما ستكون مواجهات الجولة الخامسة الشهر المقبل كالآتي:

لبنان × إيران

كوريا الجنوبية × الإمارات

العراق × سوريا

تصفيات كأس العالم 2022 سوريا العراق أستراليا اليابان كوريا الجنوبية الإمارات لبنان إيران
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال - الدنمارك ثاني المتأهلين من أوروبا.. والحفاظ على نظافة الشباك 9 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - نتيجة لن ترضي إسبانيا.. السويد تهزم اليونان وتحافظ على الصدارة 9 دقيقة | تصفيات كأس العالم
قائمة بيراميدز – دون عبد الله السعيد.. 21 لاعبا لمواجهة عزام ساعة | الكونفدرالية
تصفيات المونديال – السعودية تواصل انطلاقتها الرائعة.. ولبنان يحقق فوزه الأول والتعادل يحسم دربي الخليج ساعة | تصفيات كأس العالم
في الجول ينشر لائحة العقوبات الجديدة لـ الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
إيفرتون يسعى لضم فقير من بيتيس ساعة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء صلاح السبب؟ جراحة لـ حارس ميلان ومحاولة لضم حارس آخر 2 ساعة | الدوري الإيطالي
تصفيات المونديال - الفوز الثالث على التوالي.. جنوب إفريقيا تهزم إثيوبيا وتشعل المجموعة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة