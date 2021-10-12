في الجول ينشر لائحة العقوبات الجديدة لـ الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية، لائحة العقوبات الجديدة لـ الدوري المصري.

وحصل FilGoal.com على نص اللائحة، وينشر موادها.

وتعود للائحة عقوبة اللعب بدون جمهور، مع عودته للمدرجات مع بداية الموسم.

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عودة الجماهير مع بداية الجولة الأولى للدوري المصري.

وأضاف "لا توجد كرة قدم بدون جمهور وكلنا نلحم بعودة الجماهير للمدرجات، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات سنختبر عودة الجماهير بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق".