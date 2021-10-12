ركلة جزاء صلاح السبب؟ جراحة لـ حارس ميلان ومحاولة لضم حارس آخر

يخضع مايك مينيان حارس مرمى ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا لعملية جراحية لعلاج مشكلة الرسغ المتكررة.

مايك مينيان النادي : ميلان ميلان

وتواجد مينيان مع منتخب فرنسا الحائز على لقب دوري الأمم الأوروبية كبديل لـ هوجو لوريس.

وأصدر ميلان بيانا أوضح فيه أن حارس لا يزال يشعر بألم في معصم يده اليسرى.

وبحسب التقارير فأن الإصابة تعود لمباراة ليفربول وميلان في دوري الأبطال وبالتحديد عندما تصدى لركلة جزاء محمد صلاح حيث اصطدم بالقائم.

ومع تفاقم الوضع تقرر إجراء مينيان لجراحة عاجلة ومن المتوقع أن يغيب على إثرها وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية لمدة تتراوح بين 10-15 يوما.

مينيان انضم إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي مقابل 13 مليون يورو لتعويض رحيل جانلويجي دوناروما، وخلال 9 مباريات خاضها خرج في 3 بشباك نظيفة.

ويعاني ميلان في مركز حراسة المرمى، فرغم تواجد الروماني تشيبريان تاتاروشانو والإيطالي أليساندرو بليتزاري إلا أن الأخير يغيب حتى يناير من العام المقبل.

ووفقا للصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو فأن ميلان فتح أبواب التفاوض مع أنطونيو ميرانتي حارس روما وبولونيا السابق لضمه في صفقة انتقال حر لتعويض غياب مينيان وبليتزاري.

وسبق لميرانتي البالغ 38 عاما أن لعب ليوفنتوس وكروتوني وسيينا وسامبدوريا وبارما وبولونيا وروما، وخاض 368 مباراة في الدوري الإيطالي.