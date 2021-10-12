تصفيات المونديال - الفوز الثالث على التوالي.. جنوب إفريقيا تهزم إثيوبيا وتشعل المجموعة

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على إثيوبيا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وبفارق نقطة واحدة عن منتخب غانا صاحب المركز الثاني.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي تقام بالنظام الإقصائي.

وأُحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 11 بالنيران الصديقة عن طريق جيبيتو لاعب إثيوبيا في شباك مرماه.

وشهد اللقاء سيطرة منتخب إثيوبيا بحثا عن تعديل النتيجة ولكن دون فائدة.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراته المقبلة في الجولة الخامسة أمام زيمبابوي بينما تواجه غانا فريق إثيوبيا.

ويحل منتخب جنوب إفريقيا ضيفا على غانا في ختام دور المجموعات يوم 16 من شهر نوفمبر.