رابطة الأندية تضع لائحة مسابقات جديدة لـ الدوري وإلغاء المعتمدة من الاتحاد.. تعرف على أبرز البنود

وضعت رابطة الأندية المحترفة، لائحة جديدة للدوري المصري للموسم المقبل 2021-2022.

وبالتالي، تلغي الرابطة حسبما علم FilGoal.com الاعتماد على لائحة المسابقات المعتمدة من اتحاد الكرة في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ويتم الاعتماد على اللائحة المعتمدة من مجلس إدارة اتحاد الكرة في مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع، فيما يتم الاعتماد على اللائحة الجديدة في الدوري المصري الممتاز.

فما هي أبرز بنود اللائحة الجديدة؟

رابطة الأندية هي من تدير الدوري

تشدد اللائحة الجديدة أن رابطة الأندية هي الكيان المدير لمسابقة الدوري، وتحدد نظامها وعدد أنديتها.

وبحسب اللائحة، تختص إدارة المسابقات بالرابطة بتطبيق بنودها.

عدد التبديلات

أعادت اللائحة الجديدة عدد البدلاء على الدكة إلى 9 لاعبين، مع إمكانية إجراء كل فريق لـ 5 تبديلات على 3 توقفات ليس منهم توقف ما بين شوطي المباراة.

عودة المباراة الفاصلة

في حال التساوي في النقاط بين فريقين، يتم العودة لنتيجة المباراتين المباشرتين دون احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حال التساوي، يتم النظر لفارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وفي حال استمرار التساوي، يتم عمل مباراة، أو مباريات فاصلة، لتحديد الترتيب النهائي.

استمرار مادة اعتراف الحكم

ومثل اللائحة المعتمدة من اتحاد الكرة، تستمر المادة الخاصة بـ اعتراف الحكم بخطأه.

وتقول المادة "إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار لجنة المسابقات، وتعاد المباراة".

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استمرار فصل الإنذارات

إنذارات الدوري، ستكون منفصلة عن إنذارات كأس الرابطة، أو إنذارات كأس مصر بطبيعة الحال ستكون منفصلة.

بمعنى، إذا حصل لاعب على إنذارين في الدوري، ثم إنذار في كأس مصر أو في كأس الرابطة، لن يتم إيقافه في المباراة التالية.

يوقف اللاعب فقط حال حصوله على 3 إنذارات في بطولة واحدة (الدوري أو الكأس أو كأس الرابطة) ويسري الإيقاف على البطولة ذاتها.

وتسقط الإنذارات التي لا تستوجب الإيقاف بنهاية الموسم، ولكن يستمر الإيقاف للموسم التالي حال حدوثه قبل نهاية الموسم السابق.

ولكن، يستمر الإيقاف بالنسبة للاعب الناشئ الموقوف في مرحلته السنية، وانتقل للمرحلة التالية ولم يستكمل مدة إيقافه، حيث يستكمل إيقافه في المرحلة السنية التي تم تصعيده لها بشرط وجود إخطار من اتحاد الكرة لرابطة الأندية بذلك.

عقوبات الانسحاب

الفريق الذي ينسحب من مباراة في الدوري، ويستكمل المسابقة، يُعتبر مهزوما في المباراة 2-0 ويتم خصم 3 نقاط إضافية من رصيده.

أما في حال الانسحاب من المسابقة برمتها، فإذا كان انسحابه في الدور الأول تُلغى نتائج مبارياته كأنه لم يشارك في المسابقة.

أما لو كان الانسحاب في الدور الثاني، تبقى نتائجه في الدور الأول كما هي ويتم إلغاء نتائجه في الدور الثاني.

الفريق المنسحب من البطولة عموما، يتم حرمانه من المشاركة في المسابقات لمدة عام، ويبدأ المسابقة من الدرجة الأدنى.

أما إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقة، يُعتبر الفريق مهزوما في المباراة، ويهبط للدرجة الأدنى مع حرمانه من المشاركة لمدة عام في مسابقات الرابطة.

ماذا يحدث في حال عدم استكمال المسابقة؟

بحسب اللائحة الجديدة، فإن حدث الإلغاء بعد حسم بطل المسابقة أو الهابطين، يتم اعتماد نتيجة المسابقة كما هي.

أما في حال إلغاء المسابقة دون حسم البطل أو الهابطين، يتم اعتماد ترتيب المسابقة بعد إيقافها في حال تساوي المباريات الملعوبة بين كل الفرق، وفي حال عدم التساوي يتم العودة لآخر ترتيب كانت الفرق متساوية فيه في عدد المباريات الملعوبة، ويتم اعتماده لتحديد البطل والمشاركين قاريا والهابطين.

ولن يتم احتساب الأسبوع المنقوص، أو الجولة غير الكاملة بمعنى أصح، في الترتيب النهائي في تلك الحالة.