تصفيات المونديال - الجزائر تكتسح النيجر برباعية.. واستمرار تقاسم الصدارة

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - نيجيريا

حقق منتخب الجزائر فوزا كبيرا على النيجر خارج ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم الصدارة مع بوركينا فاسو عقب مرور أربع جولات.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى المرحلة الختامية من التصفيات والتي تقام بالنظام الإقصائي.

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وافتتح رياض محرز التسجيل مبكرا لصالح الجزائر في الدقيقة 20 قبل أن يضيف إسلام سليماني الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل محاربو الصحراء هدفين متتاليين عن طريق إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 48 ثم بغداد بونجاح في الدقيقة 54.

وانتهت أحلام منتخب النيجر حسابيا بعد تجمد رصيد المنتخب عند 3 نقاط بينما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتختتم منافاست دور المجموعات في التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر، وتحل الجزائر ضيفة جيبوتي يوم 13 من شهر نوفمبر ضمن مباريات الجولة الخامسة.

بينما تختتم مباريات المجموعة يوم 16 من الشهر نفسه عندما تستضيف الجزائر منتخب بوركينا فاسو في مباراة قد تكون هي الحاسمة على بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة.

تصفيات المونديال الجزائر النيجر
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