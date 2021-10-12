الدرجة الثانية - بلبيس يتعاقد مع ناشئ الأهلي

أعلن نادي بلبيس أحد أندية مجموعة القاهرة التعاقد مع أحمد الشامي مهاجم فريق شباب الأهلي.

وكان الشامي -مواليد 2000- قد انضم إلى الأهلي من جمهورية شبين منذ موسمين وتم تصعيده مع الفريق الأول الموسم الماضي.

وأنهى بلبيس اتفاقه مع مهاجم الأهلي الشاب لينضم رسميا للفريق للمنافسة مع بلبيس هذا الموسم.

وخاض بلبيس مباراتين بقيادة طارق جمال في الدرجة الثانية هذا الموسم.

وتعادل بلبيس مع المريخ بهدفين لكل فريق قبل أن يحقق الانتصار على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعرض محمد الأمير لاعب بلبيس للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء الإنتاج الحربي والذي نجح فيه في تسجيل هدف قبل الإصابة.

ويأتي بلبيس في المركز الثاني عقب مرور جولتين من مباريات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 4 نقاط.

بينما ينفرد نادي زد بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في المباراتين.