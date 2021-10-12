ليكيب: يويفا يحدد للأندية الأوروبية مدة إطلاق سراح لاعبيهم قبل كأس العالم 2022

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيسمح للمنتخبات باستدعاء اللاعبين قبل أسبوع واحد فقط من بدء كأس العالم 2022.

وهو ما يعني أن المنتخبات الأوروبية سيكون لاعبيها متاحين لها يوم 14 نوفمبر 2022 قبل أسبوع واحد من بداية كأس العالم المقرر أن يبدأ في الثاني والعشرين من نفس الشهر.

"يويفا" أرسل وثيقة شهر يوليو الماضي للمنتخبات الـ 55 الأعضاء كُشف من خلالها أن الأندية ستطلق سراح لاعبيها للمنتخبات قبل أسبوع واحد فقط ما يعني أن البطولات المحلية ستقام حتى نهاية عطلة الأسبوع "السبت والأحد" قبل بدء المونديال.

ومن المتوقع أن تبدأ مباريات الدوريات المحلية بشكل مبكر الموسم المقبل كون المونديال سيقام بين شهري نوفمبر وديسمبر.

وأصبح منتخب ألمانيا أول منتخب يتأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم بعدما حجز صدارة مجموعته على حساب رومانيا ومقدونيا الشمالية.