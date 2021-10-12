الأهلي يُكرّم رجال السلة بعد حصد لقب البطولة العربية

احتفل مجلس إدارة النادي الأهلي بتتويج فريق السة بلقب البطولة العربية للأندية على حساب الكويت الكويتي.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي خلال الاحتفالية على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، مشددا أن الفريق كان على قدر المسؤولية وتوج بالبطولة بعد مسيرة مميزة، مطالبًا الجميع بالاستمرار في الأداء بنفس الروح والعزيمة للفوز بكل البطولات وتحقيق تطلعات جماهير الأهلي.

وأضاف: "البطولة العربية مجرد بداية، ولن نتوقف عندها كثيرا، وأنتم واجهة كرة السلة في النادي، وعليكم مسئولية كبيرة لإسعاد الجماهير، فأنتم قادرون على النجاح في كافة التحديات التي تنتظركم، ونحن نثق بكم وبما تملكونه من روح وعزيمة تميز الأهلي عن الجميع وننتظر منكم الكثير في الفترة القادمة".

لقطات من حفل تكريم أبطال العرب 🦅📸💪 pic.twitter.com/wWwfYOjVnN — Al Ahly Basketball (@Ahly_Basketball) October 12, 2021

وأهدى الخطيب أفراد الجهاز الفني واللاعبين "نسر الأهلي" تقديرا للإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز بالبطولة العربية التي أقيمت في الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

وضمت قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب، ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي، وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.