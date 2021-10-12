عامر حسين يكشف لـ في الجول: موقف ملعب الإسماعيلي ضد الأهلي وأين يلعب المصري وطريقة دخول الجماهير

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 18:06

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، موقف ملعب مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال حسين لـ FilGoal.com: "ننتظر قرار الأمن لتحديد ملعب مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى".

وشدد "سنراسل الأمن لإقامة المباراة في الإسماعيلية، وإذا لم يوافق الأمن ستقام في الإسكندرية".

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ولم يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الإسماعيلية، منذ 2010.

آخر مباراة بين الفريقين في الإسماعيلية، كانت في 21 نوفمبر 2010، وفاز بها الدراويش 3-1.

وكشف حسين "المصري سيلعب كل مبارياته في استاد برج العرب".

وأكمل "الإعلان عن مواعيد أول 8 جولات من الدوري سيكون يوم السبت المقبل".

وأتم "خلال الأسبوع المقبل ستجتمع رابطة الأندية، وممثلي الأندية، وشركة تذكرتي، والأجهزة الأمنية، لتحديد طريقة دخول الجمهور للمباريات التي ستكون عن طريق شركة تذكرتي".

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عودة الجماهير مع بداية الجولة الأولى للدوري المصري.

وأضاف "لا توجد كرة قدم بدون جمهور وكلنا نلحم بعودة الجماهير للمدرجات، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات سنختبر عودة الجماهير بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق".

في الدوري عامر حسين ملعب الأهلي والإسماعيلي طريقة دخول الجماهير في الدوري
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