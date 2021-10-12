جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري لموسم 21-22
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 17:58
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم عن مواجهة قوية بين الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى لموسم 2021-2022.
قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.
وجاءت مباريات الإسماعيلي في الدور الأول كالتالي:
الجولة الأولى: الإسماعيلي × الأهلي
الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي
الجولة الثالثة: البنك الأهلي × الإسماعيلي
الجولة الرابعة: الإسماعيلي × الزمالك
الجولة الخامسة: المقاولون العرب × الإسماعيلي
الجولة السادسة: الإسماعيلي × غزل المحلة
الجولة السابعة: سموحة × الإسماعيلي
الجولة الثامنة: الإسماعيلي × فيوتشر إف سي
الجولة التاسعة: بيراميدز × الإسماعيلي
الجولة العاشرة: الإسماعيلي × الجونة
الجولة الحادية عشر: مصر المقاصة × الإسماعيلي
الجولة الثانية عشر: الإسماعيلي × فاركو
الجولة الثالثة عشر: الاتحاد × الإسماعيلي
الجولة الرابعة عشر: الإسماعيلي × المصري
الجولة الخامسة عشر: إيسترون كومباني (الشرقية للدخان) × الإسماعيلي
الجولة السادسة عشر: الإسماعيلي × إنبي
الجولة السابعة عشر: طلائع الجيش × الإسماعيلي
ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.