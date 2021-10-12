جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري لموسم 21-22

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 17:58

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم عن مواجهة قوية بين الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى لموسم 2021-2022.

قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.

وجاءت مباريات الإسماعيلي في الدور الأول كالتالي:

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الجولة الأولى: الإسماعيلي × الأهلي

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

الجولة الثالثة: البنك الأهلي × الإسماعيلي

الجولة الرابعة: الإسماعيلي × الزمالك

الجولة الخامسة: المقاولون العرب × الإسماعيلي

الجولة السادسة: الإسماعيلي × غزل المحلة

الجولة السابعة: سموحة × الإسماعيلي

الجولة الثامنة: الإسماعيلي × فيوتشر إف سي

الجولة التاسعة: بيراميدز × الإسماعيلي

الجولة العاشرة: الإسماعيلي × الجونة

الجولة الحادية عشر: مصر المقاصة × الإسماعيلي

الجولة الثانية عشر: الإسماعيلي × فاركو

الجولة الثالثة عشر: الاتحاد × الإسماعيلي

الجولة الرابعة عشر: الإسماعيلي × المصري

الجولة الخامسة عشر: إيسترون كومباني (الشرقية للدخان) × الإسماعيلي

الجولة السادسة عشر: الإسماعيلي × إنبي

الجولة السابعة عشر: طلائع الجيش × الإسماعيلي

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

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