الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة الأهلي في الجولة الأولى مثل أي فريق.. ونريد لعب اللقاء على ملعبنا

يرى علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أن مواجهة الأهلي في المباراة الأولى بالدوري، مثل مواجهة أي فريق.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي في الجولة الأولى مثل مواجهة أي فريق. كل الفرق استعدت بشكل قوي بما فيها الفرق الصاعدة التي انتدبت الكثير من أصحاب الخبرات".

وأوضح "ما نريده هو أن تكون المواجهة على استاد الإسماعيلية. طلبنا ذلك الأمر من رابطة الأندية من فترة خاصة أنه لا يوجد أي مشكلة بيننا وبين الأهلي. متعة الدوري تكمن في توافر العدل بين الفرق بتبادل اللعب على ملاعب بعضها البعض".

وأتم "خضنا فترة إعداد قوية سوف تظهر آثارها بشكل إيجابي على مشوار الفريق".

وينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا عن مواعيد وملاعب المباريات.

ويحمل الزمالك لقب البطولة وتشارك لأول مرة فرق إيسترن كومباني وفاركو وفيوتشر.

وسيجري الدوري بنظامه العادي، دوري من دورين بين الـ18 ناديا بإجمالي 34 جولة.