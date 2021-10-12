الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة الأهلي في الجولة الأولى مثل أي فريق.. ونريد لعب اللقاء على ملعبنا

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 17:34

كتب : ياسر الشريف

محمد مجدي أفشة الأهلي الإسماعيلي

يرى علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، أن مواجهة الأهلي في المباراة الأولى بالدوري، مثل مواجهة أي فريق.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي في الجولة الأولى مثل مواجهة أي فريق. كل الفرق استعدت بشكل قوي بما فيها الفرق الصاعدة التي انتدبت الكثير من أصحاب الخبرات".

وأوضح "ما نريده هو أن تكون المواجهة على استاد الإسماعيلية. طلبنا ذلك الأمر من رابطة الأندية من فترة خاصة أنه لا يوجد أي مشكلة بيننا وبين الأهلي. متعة الدوري تكمن في توافر العدل بين الفرق بتبادل اللعب على ملاعب بعضها البعض".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يتعادل مع سموحة وديا محمود شبانة يكشف سبب فشل انتقاله للإسماعيلي.. ومحاولة الحصول على عروض عربية الإسماعيلي: لهذا السبب تأجلت صفقة محمود شبانة إلى يناير

وأتم "خضنا فترة إعداد قوية سوف تظهر آثارها بشكل إيجابي على مشوار الفريق".

وينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا عن مواعيد وملاعب المباريات.

ويحمل الزمالك لقب البطولة وتشارك لأول مرة فرق إيسترن كومباني وفاركو وفيوتشر.

وسيجري الدوري بنظامه العادي، دوري من دورين بين الـ18 ناديا بإجمالي 34 جولة.

في الدوري الأهلي الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول ينشر لائحة العقوبات الجديدة لـ الدوري المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يسعى لضم فقير من بيتيس 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء صلاح السبب؟ جراحة لـ حارس ميلان ومحاولة لضم حارس آخر ساعة | الدوري الإيطالي
تصفيات المونديال - الفوز الثالث على التوالي.. جنوب إفريقيا تهزم إثيوبيا وتشعل المجموعة ساعة | تصفيات كأس العالم
رابطة الأندية تضع لائحة مسابقات جديدة لـ الدوري وإلغاء المعتمدة من الاتحاد.. تعرف على أبرز البنود ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - الجزائر تكتسح النيجر برباعية.. واستمرار تقاسم الصدارة ساعة | تصفيات كأس العالم
بمشاركة بانون والكرتي.. المغرب للمحليين يحقق انتصاره الثالث تواليا وديا ساعة | إفريقيا
الدرجة الثانية - بلبيس يتعاقد مع ناشئ الأهلي 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة