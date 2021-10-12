جدول مباريات الاتحاد السكندري في الدوري المصري لموسم 21-22

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 17:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم عن مواجهة سكندرية بين الاتحاد وسموحة في الجولة الأولى لموسم 2021-2022.

قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.

وجاءت مباريات الاتحاد السكندري في الدور الأول كالتالي:

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الجولة الأولى: سموحة × الاتحاد

الجولة الثانية: الاتحاد × فيوتشر إف سي

الجولة الثالثة: بيراميدز × الاتحاد

الجولة الرابعة: الاتحاد × الجونة

الجولة الخامسة: مصر المقاصة × الاتحاد

الجولة السادسة: الاتحاد × فاركو

الجولة السابعة: الاتحاد × سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة: المصري × الاتحاد

الجولة التاسعة: الاتحاد × إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)

الجولة العاشرة: إنبي × الاتحاد

الجولة الحادية عشر: الاتحاد × طلائع الجيش

الجولة الثانية عشر: الأهلي × الاتحاد

الجولة الثالثة عشر: الاتحاد × الإسماعيلي

الجولة الرابعة عشر: البنك الأهلي × الاتحاد

الجولة الخامسة عشر: الاتحاد × الزمالك

الجولة السادسة عشر: المقاولون العرب × الاتحاد

الجولة السابعة عشر: الاتحاد × غزل المحلة

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
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