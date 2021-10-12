جدول مباريات الاتحاد السكندري في الدوري المصري لموسم 21-22
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 17:24
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم عن مواجهة سكندرية بين الاتحاد وسموحة في الجولة الأولى لموسم 2021-2022.
قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.
وجاءت مباريات الاتحاد السكندري في الدور الأول كالتالي:
الجولة الأولى: سموحة × الاتحاد
الجولة الثانية: الاتحاد × فيوتشر إف سي
الجولة الثالثة: بيراميدز × الاتحاد
الجولة الرابعة: الاتحاد × الجونة
الجولة الخامسة: مصر المقاصة × الاتحاد
الجولة السادسة: الاتحاد × فاركو
الجولة السابعة: الاتحاد × سيراميكا كليوباترا
الجولة الثامنة: المصري × الاتحاد
الجولة التاسعة: الاتحاد × إيسترن كومباني (الشرقية للدخان)
الجولة العاشرة: إنبي × الاتحاد
الجولة الحادية عشر: الاتحاد × طلائع الجيش
الجولة الثانية عشر: الأهلي × الاتحاد
الجولة الثالثة عشر: الاتحاد × الإسماعيلي
الجولة الرابعة عشر: البنك الأهلي × الاتحاد
الجولة الخامسة عشر: الاتحاد × الزمالك
الجولة السادسة عشر: المقاولون العرب × الاتحاد
الجولة السابعة عشر: الاتحاد × غزل المحلة
ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.