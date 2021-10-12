تصفيات المونديال - غانا تتصدر مؤقتا بفوز صعب على زيمبابوي

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 17:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب غانا

فاز منتخب غانا على زيمبابوي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم على الملعب الوطني بزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل هدف المباراة الوحيد توماس بارتي في الدقيقة الـ 31 من ركلة حرة مباشرة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد غانا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة السابعة وبفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني.

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ويتبقى مباراة لجنوب إفريقيا ستقام مساء اليوم مع إثيوبيا على ملعبه، ليتصدر المجموعة في حالة الفوز بها.

بينما توقف رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويلتقي منتخب غانا في مباراته المقبلة مع إثيوبيا خارج ملعبه يوم الخيمس 11 نوفمبر المقبل.

بينما سيلعب زيمبابوي على ملعبه مع جنوب إفريقيا في نفس اليوم.

غانا زيمبابوي تصفيات المونديال إفريقيا
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