تصفيات المونديال - أسود السنغال تواصل زئيرها وتتأهل للمرحلة النهائية

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 16:54

كتب : نادر عيد

السنغال

باتت السنغال أول المتأهلين للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد إسقاط مضيفتها ناميبيا بنتيجة 3-1 اليوم الثلاثاء.

وحققت أسود التيرانجا فوزها الرابع تواليا في المرحلة الثانية من التصفيات لتؤمن مقعدها في المرحلة الأخيرة التي ستشهد عبور 5 منتخبات إفريقية إلى المونديال.

وتقدم فامارا دييديو للسنغال في الدقيقة 22 على ملعب أورلاندو بجوهانسبرج الجنوب إفريقية، لكن بيتر شالوليلي أدرك التعادل لناميبيا في الدقيقة 27.

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وعاد دييديو لهز شباك نامبيبا في الدقيقتين 51 و84 ليكمل الثلاثية ويمنح بلاده فوزا جديدا في التصفيات.

ورفعت السنغال رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بينما توقف رصيد ناميبيا عند 4 نقاط وتليها الكونغو برصيد نقطتين ولتوجو نقطة.

وستلعب السنغال ضد مضيفتها توجو في منتصف نوفمبر المقبل ثم تستضيف الكونغو.

وستحسم القرعة، التي سيحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعدها لاحقا، منافس السنغال في المرحلة النهائية.

وفي المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا ستلعب 5 فرق ضد 5 ويعبر الفائزون للمونديال.

وشاركت السنغال في كأس العالم لأول مرة عام 2002 حين أبهرت العالم في كوريا الجنوبية واليابان وخسرت بصعوبة بالهدف الذهبي أمام تركيا في الدور ربع النهائي.

وعادت للبطولة في نسخة روسيا 2018 لكنها ودعت من الدور الأول بفارق البطاقات الصفراء عن اليابان.

السنغال تصفيات كأس العالم
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